Tandartsen hanteren zwarte lijst

Tandartsen weigeren patiënten die verschillende keren hun kat sturen naar een afspraak.

Patiënten die meermaals hun afspraak met de tandarts afzeggen of gewoonweg niet opdagen, moeten almaar vaker op zoek naar een nieuwe praktijk. Vanaf twee annulaties ziet de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) dat tandartsen ‘onbetrouwbare patiënten’ beginnen te weigeren. Ze kosten de zorgverleners geld en tijd en veel andere patiënten staan te springen om de plek in te nemen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toont begrip voor de tandartsen. ‘Niemand zal een patiënt weigeren omdat die één afspraak heeft gemist. Maar als je als patiënt keer op keer niet komt opdagen, is het niet verwonderlijk dat je tandarts zegt dat het genoeg is geweest.’

Zorgverleners mogen patiënten om persoonlijke of beroepsredenen weigeren tenzij dringende hulp aan de orde is. Volgens Yann Van Hoecke, voorzitter van de beroepsvereniging, gebeurt dat bij tandartsen meer en meer, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. 'Tientallen – mogelijk stipte – patiënten staan te springen om het vrijgekomen plekje in te nemen.'

Ook de Orde van Artsen ziet dat steeds meer patiënten afspraken ‘losser’ interpreteren door te laat te komen, te annuleren of helemaal niet op te dagen. Zij wijzen op de finan­ciële gevolgen. 'Een tandarts met enkel fictieve afspraken, gaat failliet', klinkt het.