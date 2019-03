Het leek een quasi onmogelijk taak, maar Manchester United heeft PSG uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De Red Devils hadden de heenwedstrijd verloren met 0-2, maar zegevierden in Parijs met 1-3. Romelu Lukaku scoorde twee keer, maar de ultieme beslissing viel in het slot. United kreeg een penalty na ingrijpen van de VAR en Marcus Rashford faalde niet.