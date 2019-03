Algerijnse studenten protesteren opnieuw tegen president die vijfde ambtstermijn wil

Duizenden studenten hebben op meerdere plekken in Algerije opnieuw geprotesteerd tegen de beslissing van president Abdelaziz Bouteflika om voor een vijfde ambtstermijn te gaan. Ze deden dat ondanks een waarschuwing van het leger dat het niet zou tolereren dat de veiligheid in het gedrang komt.

Het Noord-Afrikaanse land wordt dooreengeschud door grootschalige protesten sinds de 82-jarige president vorige maand zijn plannen aankondigde om voor een vijfde ambtstermijn te gaan, en dat ondanks zijn zwakke gezondheidstoestand.

Studenten protesteerden in groten getale in de oostelijke, westelijke en zuidelijke provincies. Ze eisten de annulering van de presidentsverkiezingen van 18 april. Demonstranten riepen ook slogans als ‘de bevolking wil een regimewissel’.

In de hoofdstad Algiers hielden duizenden mensen vreedzame protesten, in de aanwezigheid van veel veiligheidsdiensten. Legerstafchef Gaid Saleh zei dinsdag dat het leger ‘de teugels in handen zou houden’, om de veiligheid te verzekeren in Algerije. Hij beschuldigde niet nader genoemde krachten ervan het land te destabiliseren.

Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte en laat zich zelden zien in het openbaar.