Minimumloon in ons land fors lager dan doorsneeloon

Verschillende partijen willen dat Europa oplegt dat het minimumloon minstens 60 procent van het doorsneeloon bedraagt. Voor België zou dat een fikse stijging betekenen.

De Duitse regering trekt aan de kar om de minimumlonen in heel Europa op te trekken. Daarbij wil ze niet één minimumloon voor de hele Europese Unie, maar wel een relatieve norm opleggen. Om te garanderen dat werknemers voldoende koopkracht hebben, zou dat op 60 procent van het mediaanloon moeten liggen, argumenteren de Duitsers. Ze willen het voorstel op tafel leggen in de tweede helft van 2020, wanneer Duitsland de Europese Raad voorzit.

Als dat voorstel het haalt, zullen verschillende landen hun minimumloon gevoelig moeten optrekken. Dat geldt ook voor ons land. Met een minimumloon van 9,66 euro per uur heeft België een van de hoogste minimumlonen in de Europese Unie, blijkt uit een studie van het Duitse onderzoeksinstituut WSI. Alleen in Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Ierland ligt het minimumloon hoger.

Maar in vergelijking met het mediaanloon – het loon waarboven precies de helft van de werknemers zit – ligt het Belgische minimumloon laag. Twee jaar geleden bedroeg het minimumloon 47,2 procent van het mediaanloon. In Frankrijk is dat 61,8 procent.

Als die verhouding ook vandaag nog geldt, dan moet ons land het minimumloon met 2,62 euro optrekken (tot 12,28 euro) om de 60 procentnorm te halen.

Officieel bestaat er in België geen minimumloon, het is een afspraak die de sociale partners maken. In ons land geldt er niet één minimumloon, het hangt af van de anciënniteit en de sector. In de chemiesector, bijvoorbeeld, ligt het minimumloon voor iemand zonder ervaring met 11,90 euro per uur gevoelig hoger.

Het loonakkoord dat de sociale partners vorige week sloten, voorziet in een stijging van de minimumlonen met 1,1 procent. Maar gezien ook de andere lonen met eenzelfde factor stijgen, wijzigt dat de verhouding tegenover het mediaanloon niet.