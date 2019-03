De voorbije 15 jaar hebben Facebook en Instagram mensen geholpen om in contact te komen met vrienden, gemeenschappen en mensen die in dezelfde zaken geïnteresseerd zijn. Ze vonden elkaar op het digitale ...

De voorbije 15 jaar hebben Facebook en Instagram mensen geholpen om in contact te komen met vrienden, gemeenschappen en mensen die in dezelfde zaken geïnteresseerd zijn. Ze vonden elkaar op het digitale equivalent van een dorpsplein’, schrijft Zuckerberg. ‘Maar mensen willen ook steeds meer privé in contact komen met elkaar, in het digitale equivalent van een woonkamer.’

Die privéconversaties zullen de komende jaren belangrijker worden dan de publieke gesprekken, meent Zuckerberg. Dit nieuwe inzicht komt niet zomaar uit de lucht vallen. Facebook kwam de afgelopen jaren steeds zwaarder onder vuur vanwege de manier waarop het persoonlijke gegevens van zijn gebruikers verzamelt en gebruikt. Het is trouwens niet de eerste keer dat Zuckerberg beweert het licht te hebben gezien. Al kondigt hij dit keer wel enkele verrassende stappen aan.

Apps verbinden

De grootste ommekeer zou kunnen zijn dat Facebook af wil van de ‘permanentie’: standaard zouden berichten na een maand of een jaar automatisch verdwijnen. ‘Communicatie zal in toe­nemende mate verschuiven naar private, versleutelde diensten waardoor mensen erop kunnen vertrouwen dat wat ze zeggen vertrouwelijk blijft, en dat hun berichten niet voor eeuwig blijven staan,’ schrijft Zuckerberg nu.

Alle apps van Facebook - naast Whatsapp en Messenger ook ­Instagram - zullen één netwerk vormen. Je zou dus vanuit Instagram een bericht naar Messenger kunnen sturen, of vanuit Whatsapp naar Facebook. Daarbij verwacht Zuckerberg dat vooral Whatsapp en Messenger meer gebruikt zullen worden. Die apps zijn nu al vooral afgestemd op privéberichten. De ommekeer bij Facebook betekent dan ook allerminst dat Zuckerberg zijn ambities terugschroeft. Het samenvoegen van zijn apps kan zijn greep op de wereldwijde communicatie alleen maar vergroten.

Deze week raakte bekend dat Facebook in de VS in twee jaar tijd 15 miljoen gebruikers verloor. ­Wereldwijd groeit het netwerk wel nog.