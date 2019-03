Een neusspray met een chemische stof tegen depressies is goedgekeurd voor gebruik in de VS. Het is het nieuwe paradepaardje van Janssen Pharmaceutical, de multinational met Vlaamse roots.

Alsof de mist in hun hoofd opklaart, en ze opnieuw allerlei emoties voelen. Zo beschrijven proefpersonen het effect van Spravato, de neusspray die zonet een goedkeuring kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Het middel spray is binnenkort beschikbaar voor mensen met zware depressies over de hele VS. De spray, die deels ontwikkeld werd in het Antwerpse Beerse, is intussen getest op 1.700 mensen wereldwijd, onder meer in Belgische ziekenhuizen. Met goede resultaten, zegt psychiater Sven Estercam, die een deel van de Belgische proefpersonen begeleidde.

De actieve stof in de spray is ­esketamine, een afgeleide van ­ketamine, een verdovend middel dat ook als partydrug gebruikt wordt. ‘Maar de spray bevat minimale doses’, zegt Estercam. ‘Toch gaan patiënten door een roes. Ze kunnen duizelig of misselijk worden of hallucineren. Maar na een paar uur verdwijnen die effecten. Wat overblijft, is een verbeterde stemming die dagenlang aanhoudt Het middel haalt mensen uit hun negatieve spiraal.’

Professor Koen Demyttenaere, psychiater aan het UZ Leuven, waarschuwt dat de spray niet bij iedereen werkt, en dat de bijwerkingen ernstig zijn. Toch spreekt ook hij over een belangrijke aanwinst. ‘Bij antidepressiva duurt het 4 tot 5 weken voor de effecten optreden. Bij deze spray gaat het in vergelijking razendsnel.’

Laatste redmiddel

Het groene licht in de VS wordt een revolutie genoemd, de eerste grote doorbraak in decennia in de behandeling van zware depressies. Antidepressiva bestaan sinds de jaren 50, eind jaren 80 kwam een nieuwe generatie met minder bijwerkingen op de markt. Maar een op de drie patiënten reageert er onvoldoende op.

De nieuwe spray is een soort laatste redmiddel voor wie al minstens twee verschillende antidepressiva probeerde, zonder succes. Ten vroegste in 2020 wordt het nieuwe medicijn in ons land verwacht. Uit klinische tests blijkt dat Spravato meer ‘onbehandelbare’ mensen verlost van hun depressie, en de globale kans op herval verkleint in vergelijking met een placebo. ‘We zien ook een vermindering van zelfmoord­gedachten’, zegt Estercam. ‘Iets waar we nu niet echt een behandeling voor hebben.’ Op termijn zou de spray daarom gebruikt kunnen worden als een soort noodrem voor wie zelf­doding overweegt.

Voorlopig mag Spravato in de VS ­alleen in het ziekenhuis worden ­gebruikt als langdurige therapie, onder dokterstoezicht. En altijd in combinatie met klassieke medicatie.