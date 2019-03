Dylan van Baarle aan hand geopereerd na val in Omloop Het Nieuwsblad

Dylan van Baarle heeft woensdag in Manchester een operatie ondergaan aan zijn geblesserde hand. De 26-jarige Nederlander van Team Sky liet via sociale media weten dat de ingreep goed is verlopen. Er zit nu een plaat met vijf schroeven in de hand, die hij zaterdag blesseerde bij een botsing met andere rijders in de Omloop Het Nieuwsblad.

“Ik hoop weer snel op de fiets te springen, maar eerst even afwachten hoe ik me voel de komende dagen. Ik richt mij volledig op mijn herstel”, gaf Van Baarle te kennen.

Van Baarle reed de openingskoers van het Belgische wielerseizoen nog wel uit. “Ik raakte een paar fietsen, maar viel niet op de grond. Toen zag ik dat een vinger niet in de juiste positie stond. Die heb ik zelf op de juiste plaats teruggezet. Later bleek echter dat er ook een botje in mijn hand was beschadigd.”