Trump krijgt handelstekort VS niet onder controle

Ondanks het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump is het handelstekort van de Verenigde Staten naar het hoogste niveau in tien jaar tijd gestegen. Trump slaagt er voorlopig dus niet in een belangrijke verkiezingsbelofte in te lossen.

Het Amerikaanse handelstekort bedroeg eind 2018 maar liefst 621 miljard dollar (549 miljard euro). Dat is een stijging met 12,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor én het hoogste niveau in tien jaar tijd, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Handel woensdag bekend. Alleen al in de maand december werd een gat geslagen van 59,8 miljard dollar (52,8 miljard euro).

Een handelstekort ontstaat wanneer een land veel meer invoert dan het uitvoert. Afgelopen jaar namen de importen van de VS forser toe dan elders, waardoor het tekort groter werd. De export had dan weer te lijden onder de hoge koers van de dollar en extra heffingen.

Het is een fikse tegenvaller voor Donald Trump, die tijdens zijn kiescampagne in 2016 net een speerpunt had gemaakt van de verkleining van het handelstekort. Trump voerde daarom sinds zijn verkiezing meerdere protectionistische barrières in, zoals heffingen op staal en zonnepanelen uit China. Hij zei zo Amerikaanse fabrikanten te willen beschermen van ‘oneerlijke buitenlandse concurrentie’. Op die manier ontketende hij echter handelsoorlog met China, dat terugsloeg met gelijkaardige heffingen op Amerikaanse producten.

De cijfers over het handelstekort hadden overigens al veel eerder gepubliceerd moeten worden, maar door de shutdown was dat niet mogelijk.