Als ik érgens moe en ongelukkig van word op kantoor, dan is het wel van al die keren dat ik met een kluitje het riet in word gestuurd met uitspraken als: ‘goed punt’, ‘we gaan ernaar kijken’, ‘staat genoteerd,’ ‘dat heeft de aandacht’, ‘ik hoor wat je zegt’ en ‘we nemen het mee’. Het klinkt allemaal veelbelovend, maar het betekent eigenlijk altijd: gaat niet gebeuren.

Maar in de winter vallen al die uitvluchten me altijd extra zwaar. Want dan heb je Blue Monday amper overleefd, is het de hele dag donker, sliert de hagel tegen de ramen en dan krijg je óók nog van die uitvluchten op het werk. Zoals de communicatiemedewerker vorige week, die me liet weten dat ze 'nu even niet op mijn verzoek kon ingaan, maar dat als ik "in the loop" gehouden wilde worden, ik mijn naam kon achterlaten' en dan werd ik 'teruggebeld' – grrrr. We wisten allebei: hier horen we nooit meer iets over.

Kluitje-vrij 2019

Maar het érgste aan dit soort dooddoeners op het werk is natuurlijk dat er steeds nieuwe formuleringen opduiken. Daar kwam ik achter toen ik op Twitter vroeg naar de ergste. Ik had eind vorig jaar ook al eens gevraagd naar de irritantste ‘kluitje-in-het-rietjes’ en kreeg ook toen zoveel reacties dat ik dacht: ik zet ze eens op een rijtje en wie weet hebben we dan de rest van het jaar een kluitje-vrij 2019. Ik weet ook wel dat dat niet gaat gebeuren, maar als je op kantoor stopt met dromen, dan kun je net zo goed meteen in je kist gaan liggen. Dus hier komen ze, in negen categorieën.

9. Het Zogenaamde Compliment. Het is zo doorzichtig als de pest en áltijd weer vreselijk om te horen, maar toch doet iedereen het: een compliment geven voordat je iemand afwijst. Zoals: 'Fijn dat je kritisch bent, dat houdt ons scherp', 'Dit is een heel sympathiek voorstel, gaan we mee aan de slag', 'Zo nuttig, je feedback, hier kunnen we écht iets mee' en: 'Bedankt voor het signaal' – welk signaal, ik ben geen misthoorn. Zeg dan liever: ‘Leuk idee, maar dat gaan we niet doen.’

8. Het Kluitje Met Je Naam Erbij. Mogelijk nóg erger vind ik de mensen die je naam noemen bij hun kluitje-in-het-riet, omdat ze dat geleerd hebben op een managementcursus. Zoals: 'Een hele goede opmerking, Japke' of: 'Dank voor je input, Japke' – ik ben er trouwens nog steeds niet uit welk woord ik erger vind: ‘input’ of ‘feedback’, maar dat ter zijde.

7. Het Extra Leugenachtige Kluitje. Alle kluitjes-in-het-riet zijn in feite leugens, maar het kan altijd nóg leugenachtiger, zoals: ‘Binnenkort even afspreken’ en: ‘Snel een borrel drinken.’ Beide partijen weten: gaat niet gebeuren, anders hadden we wel meteen de agenda’s erbij gepakt.

6. Het Komische Kluitje. Eigenlijk de gevaarlijkste categorie. Denk aan: 'We komen er spoedig op terug en mogelijk nog eerder', 'We zitten erbovenop en dat blijft nog wel even zo' en: 'Hoe was jouw naam ook weer' (van iemand die je goed kent). Want je weet, ook al lachen we erom, er gaat niets met mijn verzoek of vraag gebeuren.

5. Het Formele Kluitje. De lelijkste categorie én de dodelijkste: je kunt er niet om lachen, je krijgt geen compliment én je weet dat er niets gaat veranderen. Denk aan: 'We zullen er het gepaste gevolg aan geven' – de prullenbak – en: 'We gaan het onderzoeken en dan overleggen met betrokkenen' – tuurlijk.

4. ‘Neerleggen’ is het nieuwe: ‘We gaan ernaar kijken.’ Nu je écht niet meer met de dooddoener: 'We gaan ernaar kijken’ kunt aankomen, hoor ik steeds vaker ‘neerleggen’. Als in: 'Ik ga dit bij de verantwoordelijke afdeling neerleggen.' Erg. Want bij ‘kijken’ suggereer je tenminste nog dat je iets gaat doen, maar bij neerleggen, tja. Daar ligt het dan.

3. Het Creatief Geformuleerde Kluitje. Is niet grappig, maar wat dan wel? Zoals: 'Hier wil ik eerst nog even op pruttelen met wat mensen.' In een sauna? Tot iedereen gaar is? Of: 'Hier moet ik eerst nog even op kauwen.' Ga gewoon iets doen, in plaats van het op te eten. En: 'Ik heb er voor mezelf een aantekening van gemaakt.' Ja, en nu?

2. Het Bemoedigende Kluitje. Je hebt van die mensen die ‘alle begrip’ voor je hebben en je op die manier altijd een stap voor zijn met uitspraken als: 'Ik snap je teleurstelling', of: 'Ik begrijp dat je dit niet prettig vindt.' Woedend word ik daarvan.

1. Maar het aller-ergerlijkst zijn de kluitjes die je óók nog eens extra werk opleveren. Zoals: 'Stuur even een mail, dan zet ik het door' – zétte je maar door! Of: 'Kun je even een call aanmaken.'

Waarom? Zeg gewoon ‘nee’. Dat mág gewoon hoor, ook op kantoor!