Verschillende gedupeerden GOAT Festival in Bree terugbetaald

Verschillende mensen die een ticket hadden gekocht voor het nepfestival GOAT Urban Music Fest in Bree, hebben van de organisatie hun geld teruggekregen. Dat zegt de burgemeester van Bree, Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

Van der Auwera ontving ook een e-mail, waarin als uitleg wordt gegeven dat er ‘iets is misgelopen met de Amerikaanse firma die instond voor de boekingen van de artiesten’. ‘Er wordt ook gezegd dat het festival is afgelast. De website is offline gehaald. Mensen die hun geld teruggestort krijgen, zouden later opnieuw kunnen boeken, maar dat raad ik ten stelligste af’, aldus Van der Auwera.

Woensdag raakte bekend dat er op 8 en 9 juni in Bree een hiphopfestival met ronkende namen zou plaatsvinden, zoals Chris Brown, French Montana en Boef. Maar noch de stad Bree, noch de terreineigenaar was op de hoogte van het evenement. Op hetzelfde terrein vindt dit jaar wel het Afro-Latino festival plaats. Nadat er bij de politie klachten waren binnengelopen, besliste het parket van Limburg een onderzoek te openen. Mensen die al een ticket gekocht hadden, kregen het advies aangifte te doen bij hun plaatselijke politiezone.

‘Met de rondgestuurde mail naar personen van wie ze de contactgegevens hadden, blijkt dat de organisatie zich opeens in orde wil stellen, maar voorzichtigheid blijft geboden’, aldus Van der Auwera.

Een dagticket kostte 69,95 euro, terwijl de prijs voor een weekendticket 109,95 euro bedroeg.