Michael Freilich (N-VA): ‘Carnavalisten hadden geen antisemitische bedoelingen’

Michael Freilich, de joodse N-VA-kandidaat voor de Kamer in Antwerpen, vraagt begrip voor de gevoeligheden binnen de joodse gemeenschap. Wel gelooft hij dat de carnavalisten geen antisemitische bedoelingen hadden.

Freilich zegt de frustratie binnen de joodse gemeenschap goed te begrijpen. Hij had daarover ook al een gesprek met partijgenoot Christoph D’Haese, de burgemeester van Aalst. ‘Er worden karikaturen gebruikt van op geld beluste joden met haakneuzen. Die beelden werden door de eeuwen heen gebruikt om de joodse gemeenschap in een slecht daglicht te plaatsen en te vervolgen’, zegt de voormalige hoofdredacteur van Joods Actueel.

Anderzijds gelooft Freilich dat de carnavalsvereniging geen antisemitische bedoelingen had. ‘Wel is er nood aan historische bewustwording’, zegt hij. De N-VA’er biedt daarom aan om te bemiddelen tussen de joodse gemeenschap en de carnavalisten.

Eerder gaf burgemeester D’Haese van Aalst aan dat tijdens carnaval andere regels gelden, en dat ook met politici of priester de spot wordt gedreven. Maar Freilich legt uit: ‘Priesters en politici werden nooit vervolgd. Geen enkel volk werd zo vaak vervolgd als de joden. Telkens op basis van dezelfde karikaturen en vooroordelen.’

‘Spotten mag’

Freilich waarschuwt ook voor imagoschade aan ons land. ‘Niet enkel de joodse gemeenschap, ook de internationale pers toont weinig begrip voor deze beeltenissen’, vervolgt hij. ‘We moeten zorgen dat Vlaanderen geen mal figuur slaat. Dit moet uitgeklaard worden.’

‘Spotten en beledigen mag’, besluit Freilich. ‘Kwetsen ook, maar de vraag is: moet het ook? Er loopt nu een Amerikaanse petitie bij Unesco om Aalst carnaval haar status als immaterieel erfgoed weg te halen. Dat wil ik vermijden. Het Carnaval van Aalst is belangrijk Vlaams erfgoed dat we moeten koesteren, ik wil me dan ook inzetten om tot dialoog en wederzijds begrip te komen.’