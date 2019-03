Wie is die kale Kempenaar naast Ruben Van Gucht?

Tom Boonen en Richard Gere op hetzelfde moment op de buis. Over dilemma's gesproken.

1 MOTHERFATHERSON

BBC 2, 22.00-23.00 uur

Nieuwe BBC-reeks over een steenrijke uitgeversfamilie, waarin de losgeslagen zoon in de voetsporen van zijn vader wil treden. Onderscheidt zich van onder meer de HBO-reeks Succession door de aanwezigheid van Richard Gere, in zijn allereerste grote tv-rol. Zou hij dit wél kunnen?

2 EXTRA TIME KOERS

Canvas, 22.05-23.10 uur

Ruben Van Gucht gaat zeven weken lang rond de tafel zitten met spraakmakende gasten om over koers te praten. Als u zich vanavond afvraagt wie die rare kale Kempenaar is tussen Van Gucht en Karl Vannieuwkerke: dat is Tom Boonen.

3 EVIVA ESPAÑA

Eén, 20.40-21.30 uur

Zo, dat is ook weer achter de rug. Negen weken lang probeerde Annemie Struyf ons duidelijk te maken dat het misschien niet zo verstandig is hebben en houden te verkopen om in het vervloekte Spanje een nieuw leven op te bouwen. Zou Alain Grootaers zich aangesproken voelen?

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

De praalwagen over Joden op Aalst Carnaval blijft beroering veroorzaken. De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de Antwerpse schepen Claude Marinower (Open VLD) gaan in debat. Voorts een reportage over bendegeweld in Groot-Brittannië.