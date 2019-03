Deliveroo wil tegen eind dit jaar zestigtal ‘virtuele restaurants’

Koerierdienst Deliveroo denkt tegen het einde van het jaar al een zestigtal ‘virtuele restaurants’ gelanceerd te hebben in België. Het gaat om bestaande restaurants die onder een andere naam maar vanuit dezelfde keuken andere soorten gerechten verkopen via Deliveroo.

Deliveroo, dat maaltijden door fietskoeriers aan huis laat brengen, zet dit jaar sterk in op virtual brands. Het bedrijf gaat voor restaurants op zoek naar het gat in de markt in een bepaalde buurt. Bijvoorbeeld: een pizzeria kan onder een andere merknaam via Deliveroo ook wraps bezorgen. Het zou het aantal bestellingen voor de restauranthouders aanzienlijk doen toenemen.

Nu zijn er volgens Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo al een kleine vijftig zulke ‘virtuele restaurants’ in België. ‘Realistisch gezien zullen we er tegen het einde van het jaar een zestigtal hebben’, zegt hij. ‘Het werkt heel goed in België.’ In heel Europa wil het bedrijf tegen eind dit jaar 1.700 virtuele merken hebben opgestart.

Dit jaar zullen volgens Van Nuffel in België zo’n 13.000 mensen minstens één keer een maaltijd aan huis geleverd hebben als koerier van Deliveroo. ‘Momenteel zijn er 2.600 koeriers actief’, zegt hij. Het bedrijf ondervindt naar eigen zeggen geen problemen om voldoende koeriers te vinden. ‘We krijgen elke maand 1.000 à 1.500 aanvragen.’