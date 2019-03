Niet één, maar twee superheldinnen deze week

Regisseur Jia Zhangke bewijst opnieuw waarom hij een van de belangrijkste Chinese regisseurs van het moment is, met deze mix van absurde komedie, maffiafilm, sociale schets en romantisch drama. De ster van de film, Zhao Tao, is een van de beste actrices van het jaar. En je krijgt er een groepsdans op ‘YMCA’ van de Village People zomaar gratis bij. Recht uit de Village People’s Republic of China.

