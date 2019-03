Braziliaanse president hekelt ‘losbandig’ carnaval met expliciet filmpje

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich in een post op Twitter vragen gesteld bij het uitbundige carnavalsfeest in zijn land. Hij deed met een erg expliciet filmpje dat werd gemaakt tijdens een straatfeest. Maar in een land waar het carnavalsfeest quasi heilig is, wordt de kritiek door velen niet gepikt.

Bolsonaro deelde een filmpje waarin twee schaarsgeklede mannen op een carnavalsfeest te zien zijn. Op een gegeven moment bukt een van de mannen voorover, waarna de andere over zijn hoofd plast.

‘Ik voel me niet comfortabel dit te laten zien, maar de bevolking verdient het de waarheid te kennen. Dit is wat op veel plaatsen van het carnavalsfeest geworden is. Kijk en trek uw conclusies’, schrijft Bolsonaro in zijn tweet.

Een opmerking die veel Brazilianen klinkt als vloeken in de kerk. Het Zuid-Amerikaanse land organiseert namelijk al decennia het beroemdste carnavalsfeest ter wereld, dat elk jaar weer tienduizenden toeristen van heinde en verre lokt. Lokale sambascholen beginnen maanden op voorhand met de voorbereidingen en organiseren spectaculaire parades en gigantische straatfeesten.

Geïsoleerd incident

Veel Braziliaanse Twitteraars merken daarom op dat de video die Bolsonaro deelt niet representatief is voor het volledige carnavalsfeest, en slechts een geïsoleerd incident toont. Ook bekende Brazilianen mengen zich in het debat.

‘Ik heb het afgelopen carnavalsfeest opnieuw zoveel mooie dingen gezien. En dan zie ik op Twitter dit voorbijkomen van de president van ons land, die dit ook nog eens deelt met alle kinderen die hem volgen?’, tweette bijvoorbeeld televisiepresentatrice Astrid Fontenelle.

Critici van Bolsonaro menen daarnaast dat de Braziliaanse president het gemunt heeft op straatfeesten omdat de afgelopen weken tijdens verschillende van die feesten is betoogd tegen zijn regering. Bovendien waren de afgelopen carnavalseditie heel wat feestvarkens verkleed als Bolsonaro, of werd met hun kostuum gerefereerd naar de beschuldigingen van witwassen aan zijn adres.