The Prodigy annuleert alle optredens na overlijden Keith Flint

The Prodigy annuleert alle optredens na het overlijden van frontman Keith Flint. Dat heeft de Britse dancegroep op Twitter laten weten.

The Prodigy stond eind juli normaal ook op Suikerrock in Tienen. De organisatie zegt op haar website ‘uiteraard alle begrip te hebben voor deze beslissing en aan alternatieven te werken’.

Keith Flint werd maandag dood aangetroffen in zijn huis in Essex. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd.

The Prodigy is één van de meest succesvolle dance-acts uit de jaren negentig. Ze scoorden hits met onder meer ‘No Good (Start the Dance)’, ‘Out of Space’, ‘Breathe’, ‘Firestarter’ en ‘Smack My Bitch Up’.

Flint was het uithangbord op het podium, met zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings. Hij werd 49 jaar oud.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.