Anonieme tip over 35 jaar oude verdwijning in Vaticaanstad: ‘Zoek daar waar de engel wijst’

Ligt Emanuela Orlandi, de dochter van medewerker van het Vaticaan die spoorloos verdween in 1983, begraven in een graftombe op het Campo Santo Teutonico? Dat is alvast wat een anonieme tipgever beweert die de ouders van het meisje contacteerde.

‘Zoek daar waar de engel naar wijst.’ Die cryptische boodschap stond in een brief aan de familie van Emanuela Orlandi, 15 jaar oud toen ze verdween. De anonieme tipgever zou daarmee verwijzen naar een graftombe op het Campo Santo Teutonico, een begraafplaats in Vaticaanstad van het Heilige Roomse Rijk. Daar liggen naast Duitsers en Oostenrijkers ook Nederlanders en Belgen begraven. Op de tombe staat het standbeeld van een engel, die naar de grond wijst.

De familie heeft ondertussen aan het Vaticaan gevraagd om alle gegevens over dat stuk van de begraafplaats te onderzoeken en om toegang te geven tot de graftombe. De woordvoerder van het Vaticaan liet weten dat het verzoek ‘bekeken wordt’. Volgens de Corriere della Sera wees onderzoek uit dat de graftombe minstens één keer werd geopend in het verleden.

‘Sommige mensen wisten dat er een kans bestond dat Emmanuela Orlandi’s lichaam verstopt werd op het Duits kerkhof’, stelde Laura Sgrò, de advocate van de familie, in een brief aan het Vaticaan. Volgens Sgrò laat iemand ‘al enkele jaren’ bloemen achter op het kerkhof.

De 35 jaar oude verdwijningszaak blijft de Italianen bezighouden. De voorbije decennia passeerden de meest waanzinnige samenzweringstheorieën de revue. Eind vorig jaar werd nog gedacht dat beenderen die gevonden werden in de ambassade van de Heilige Stoel in Rome aan Orlandi toebehoorden, maar DNA-onderzoek wees anders uit.