Vande Lanotte wil spaarcenten mobiliseren voor klimaat

SP.A-lijstduwer Johan Vande Lanotte pleit voor de oprichting van een klimaatbank, met geld dat nu nog op de spaarboekjes staat. Het voorstel is het startschot van zijn allerlaatste verkiezingscampagne.

Onder de noemer ‘waarom begot op de sossen stemmen?’ trekt Vande Lanotte straks op campagne door West-Vlaanderen. Naast klassieke SP.A-standpunten, waaronder gratis kinderopvang, het minimumpensioen en de verlaging van de btw op elektriciteit, springen in het bijhorende pamflet nog een aantal opvallende voorstellen in het oog.

Vande Lanotte pleit onder meer voor de oprichting van een klimaatbank. Via die bank wil SP.A een deel van het geld op de Belgische spaarboekjes mobiliseren ‘terwijl we dezelfde fiscale voordelen, garanties en een iets beter rendement bieden’, klinkt het in het pamflet. ‘Met drie procent van het spaargeld kunnen we meer dan 10 miljard investeren.’ Dat geld wordt daarna uitgeleend voor energie- en klimaatdoelstellingen, en vooral de uitwerking van het SP.A-isolatieplan.

De socialisten blijven daarbij beducht voor de klimaatplannen van werkgevers, regeringen en experten ‘die quasi allemaal leiden tot een sterke toename van de ongelijkheid in de samenleving’.

Industriecheques

Naar analogie met de dienstencheques wil Vande Lanotte ook industriecheques introduceren voor bedrijven. ‘Dat kost weinig aan het bedrijf, het gaat om extra tewerkstelling en de mensen zelf krijgen een normaal loon’, klinkt het.

Ook Vande Lanotte houdt in de West-Vlaanderen intussen de ‘flinksere’ toon aan rond migratie. ‘Ook van iets positiefs kan overdaad schaden’, klinkt het in het pamflet. ‘De wachtlijsten of een “kom-even-op-adem”-beleid zorgen ervoor dat nieuwkomers in België de eerste drie à vier maanden niets doen’. Hij pleit daarbij voor intensievere Nederlandse lessen en een spreidingsplan voor nieuwkomers over het land, weg van de grote steden.