Greg Van Avermaet trekt met grote ambities naar Strade Bianche: “Ik sta ik er altijd en het is één van de mooiste koersen”

Greg Van Avermaet voert zaterdag de selectie van CCC aan in de Strade Bianche (WorldTour). Op de Italiaanse grindwegen vindt hij een parcours op zijn maat. De olympisch kampioen gaat dan ook voluit voor winst in Toscane.

“Ik kijk altijd uit naar de Strade Bianche omdat het een van de mooiste wedstrijden van het seizoen is. Mijn prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad (waarin hij tweede werd, red) gaf mij veel vertrouwen. Het was een bevestiging dat de vorm goed is”, zegt Van Avermaet.

De Waaslander werd al twee keer tweede in de Strade Bianche, in 2017 (na Kwiatkowski) en 2015 (na Stybar), en haalde daarnaast nog vier keer de top tien. “In de Strade Bianche sta ik er altijd, slechts twee keer haalde ik geen top tien. Al twee keer mocht ik op het podium maar nog nooit op de hoogste trede, dus dat is een belangrijk doel.”

Van Avermaet wordt in Italië bijgestaan door landgenoten Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck, de Tsjech Josef Cerny en de Pool Lukasz Wisniowski.

