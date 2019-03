Michael Vanthourenhout tekent verlengd en verbeterd contract tot eind 2023

Marlux - Bingoal en Michael Vanthourenhout hebben hun lopende overeenkomst opengebroken. Michael zag zijn contract opgewaardeerd en met twee jaar verlengd.

Met dertien podiumplaatsen – in onder meer drie wereldbekermanches, het Belgisch kampioenschap in Kruibeke en een uitmuntende Koppenbergcross – was Michael Vanthourenhout afgelopen seizoen één van de regelmatigste renners uit het veldritcircuit. Net als Denise Betsema enkele weken terug zag hij dat door Jurgen Mettepenningen beloond met een contractaanpassing en -verlenging.

Algemeen manager Jurgen Mettepenningen: “Ook dit toont de langetermijnvisie die in onze ploeg heerst. We geloven voluit in Michael en willen hem de komende jaren verder laten ontwikkelen in ons midden. Hij heeft een zeer goed seizoen achter de rug, en deze opwaardering toont ons geloof dat hij in de toekomst alleen maar verder zal groeien.”

Michael Vanthourenhout: “Ik ben erg blij met dit nieuwe contract. Ik voel me zeer goed in deze ploeg, ik voel veel waardering en respect voor mijn prestaties, en dus heb ik er zelfs niet aan gedacht om van ploeg te veranderen.”