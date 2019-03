Volgende week legt de Britse premier May haar akkoord met de EU over de Brexit voor aan het Lagerhuis. Als dat goedgekeurd wordt, stapt het VK uit de EU met een deal. Bij afwijzing zal er waarschijnlijk ...

Volgende week legt de Britse premier May haar akkoord met de EU over de Brexit voor aan het Lagerhuis. Als dat goedgekeurd wordt, stapt het VK uit de EU met een deal. Bij afwijzing zal er waarschijnlijk uitstel gevraagd worden. Dan is het gevaar van een no-deal even geweken, maar niet van de baan.

Verschillende sectoren waarschuwen voor de gevolgen van een no-deal Brexit, waarbij de problemen vooral aan Britse kant liggen.

Sperma

Het Verenigd Koninkrijk voert heel wat sperma in, in 2017 kwamen 3.000 Deense stalen het land in. Bij een no-deal Brexit bestaat de kans dat vers sperma wordt tegengehouden aan de grenzen voor douanecontroles, en dat het voor Britse koppels dus moeilijker zal worden om artificieel zwanger te geraken. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor wetenschappelijk onderzoek.

Het grootste aantal stalen wordt geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten, zo’n 4.000 in 2017. Importeurs zouden bij een harde Brexit ‘nieuwe overeenkomsten’ moeten maken, aangezien de regels van de EU omtrent organen, weefsel en cellen niet meer van toepassing zouden zijn op het VK.

Voedselveiligheid

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten onderhandelen eennieuw handelsverdrag, ook over voedingswaren. Er worden vragen gesteld bij de veiligheid van die geïmporteerde voeding uit de VS, omdat daar andere standaarden gelden. De Britse minister van Leefmilieu, Michael Gove, doet de zorgen over verminderde voedselkwaliteit na de Brexit af als ‘mythes’. Toch worden er vragen gesteld bij de snelheid waarmee een deal met de Verenigde Staten wordt gemaakt, en de eventuele gezondheidsrisico’s.

Chloorkippen, het gebruik van voedselkleurstoffen, pesticiden en hormonen in vlees en in dierenvoeding zijn de grootste bezorgdheden van de Soil Association. Die organisatie zorgt voor certificatie van voedingsmerken.

Het federaal voedselagentschap (FAVV) bereidt zich ook in België voor. Na de Brexit veranderen de invoer- en uitvoerregels, maar de concrete uitwerking is nog onduidelijk. Daarom lanceerde het FAVV een website en contactcenter.

Afval en mest

Weinigen staan erbij stil, maar het VK voert tonnen afval uit naar de EU. Bij een ongecontroleerde Brexit vervallen de licenties voor die uitvoer. Indien het afval gewoon blijft liggen, kan dat zorgen voor gezondheidsrisico’s. Dat schrijft The Guardian, op basis van gelekte documenten van het Environment Agency (EA). ‘Slechte geur zou uiteraard een probleem worden, maar percolatie kan ook zorgen voor vervuiling’, staat in een gelekte email van het EA. ‘Dit kan een politiek probleem worden, want de operatoren zullen zeggen dat ze het afval niet kunnen verplaatsen.’

En als de boeren hun vee niet meer kunnen uitvoeren, blijven niet alleen de dieren, maar ook hun mest achter. Ook dat kan voor een ongezonde situatie zorgen. ‘De boeren hebben dan te veel vee, en te weinig grond om de mest op de verwerken’, staat te lezen in een email.

Geneesmiddelen

Bij een harde Brexit vrezen de Britten een tekort aan medicatie. Daarom heeft het Verenigd Koninkrijk volgens de Britse krant The Guardian extra opslagplaatsen geopend, hebben plaatselijke geneesmiddelenbedrijven extra grote voorraden van hun producten aangelegd en zal er via een luchtbrug tussen Maastricht en Birmingham dagelijks medisch materiaal vanuit Nederland ingevlogen worden.

De Britse regering heeft ook in België op een geheime plek een logistieke hub gecreëerd voor de opslag van geneesmiddelen en medisch materieel zoals implantaten, meldt The Guardian. Dat moet beletten dat de Britse ziekenhuizen zonder die producten vallen in geval van een ‘no deal’-Brexit.

Paletten

De Britten ‘ontdekten’ een tekort aan houten palletten. Voor de Europese Unie is het ene pallet het andere niet. Voor wie deel uitmaakt van de EU zijn de regels over die palletten niet zo streng. Maar voor niet-lidstaten ligt dat blijkbaar anders. In dat geval moeten de palletten aan een reeks veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoen. De Britten hebben op dit moment niet voldoende goedgekeurde palletten in huis, en bedrijven zouden weken moeten wachten op nieuwe.

Geoefende file

De Britten hebben er ook al een in scene gezette file met vrachtwagens opzitten. De haven van Dover zou een van de sterkst getroffen plaatsen kunnen worden bij een no-deal Brexit, en daarom oefenden ze alvast hoe lang de files zouden kunnen worden. In januari werd een file opgezet met een konvooi van 87 vrachtwagens, die een traject van ruim dertig kilometer in de omgeving van de haven aflegde. Volgens het ministerie van Transport was de oefening nodig om te verzekeren dat noodzakelijke leveringen via de haven kunnen blijven gebeuren.