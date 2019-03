Thibaut Pinot reageert op ‘hoogverraad’ van vriend en ex-ploeggenoot Georg Preidler

De wielerwereld reageerde aangeslagen nadat de Oostenrijker Georg Preidler zijn bloedtransfusie bekendmaakte. Eerder schreef Marcel Kittel (Katusha - Alpecin) al een open brief en nu hebben ook de voormalige werkgever van Preidler, Sunweb, en zijn ex-ploeggenoot bij Groupama -FDJ, Thibaut Pinot gereageerd. “Dit is hoogverraad”, zegt Pinot aan l’équipe.

Thibaut Pinot en Georg Preidler reden sinds begin 2018 in dezelfde ploeg en waren vrienden geworden, maar Pinot vernam het nieuws van Preidlers bekentenis pas maandag via sociale media. In een interview met de Franse sportkrant l’Equipe reageerde de kopman van Groupama - FDJ dan ook bijzonder emotioneel: “ Toen ik het las, stond ik perplex. Ik had het helemaal niet verwacht, zeker niet van een jongen als hem. Ik moest zelfs een traan laten, want voor mij is dit puur hoogverraad.”

“De idioot verpest zijn leven”

De vriendschap tussen Preidler en Pinot ontstond tijdens de koers. Preidler behoorde tot de groep met klimknechten van Pinot en hun koersschema’s verliepen grotendeels gelijk. Preidler was erbij toen Pinot vorig jaar de Giro d’Italia en de Vuelta a España reed, en hielp Pinot eind februari nog aan de zege voor de Tour du Haut-Var. “Toen hij vorig jaar een rit won in de Ronde van Polen was ik net zo blij als moest ik zelf gewonnen hebben. Wilde hij zelf ritten blijven winnen? Wilde hij me beter kunnen helpen? Ik weet het niet. Ik stel me die vragen de hele tijd en ik kan er geen antwoord op vinden, want legde gaf ik nooit druk op om bepaalde resultaten te halen”, zegt Pinot. “Ik zou het heel graag begrijpen, want hij was een vriend geworden. Ik had bijna medelijden met hem omdat de idioot zijn leven zo verpestte.”

“Ik begrijp niet hoe hij het heeft kunnen doen”, gaat Pinot door. “Het enige dat me enigszins troost biedt, is dat hij dit geen geheim kon houden en dat hij zichzelf er niet van kon weerhouden om dit naar buiten te brengen. Hij kon het gewicht niet dragen.” Maar Pinot denkt ook dat nog niet alles van het dopingschandaal naar buiten is gekomen: “Misschien komt er een dag waarop hij me zal schrijven, maar ik voel me verraden.”

“Als iemand 15.000 euro betaalt, doet die dat niet voor niets.”

Ook Sunweb, de ploeg waarin Preidler in loondienst was toen hij zijn bloed liet aftappen, heeft gereageerd in De Telegraaf. Preidler schreef in zijn bekentenis dat er eind 2018, in de periode tussen Sunweb en Groupama-FDJ, bloed werd afgenomen bij hem, maar dat het nooit terug werd ingebracht. Sunweb- Manager Iwan Spekebrink is echter realistisch: “We moeten niet naïef zijn”, zegt hij aan De Telegraaf “Als iemand 15.000 euro betaalt aan een dopingarts, doet dat niet voor niets.” Spekebrink beseft ook dat hij niet kan zeggen dat er nooit positieve coureurs in zijn ploeg hebben gereden.

Een renner waar een luchtje aan hangt, zal nooit in aanmerking komen voor een contract in zijn ploeg “Maar wij moeten niet denken dat alleen de engeltjes bij ons willen rijden. Wat we wel kunnen en blijven doen is de controles verscherpen. Daarom werken wij als ploeg intensief met het Nada (Nederlands Antidopingsagentschap)”, zegt Spekebrink.