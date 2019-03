Courtois uitgescholden door eigen fans bij verlaten stadion

Thibaut Courtois stond dinsdagavond in een schiettent tegen Ajax. De doelman van Real Madrid moest zich liefst vier keer omdraaien in het Santiago Bernabeustadion. Voor de drievoudige titelverdediger eindigde het kampioenenbal met een pijnlijke uitschakeling in de achtste finales. Bij het verlaten van het stadion, kreeg hij dan ook verwijten naar zijn hoofd geslingerd van de fans.

De Spaanse Real-krant Marca zette een poll op om de schuldige aan te wijzen van de zware nederlaag tegen Ajax. Thibaut Courtois wordt daarbij als een van hoofdschuldigen aangeduid: enkel Tony Kroos krijgt minder tegenstemmen. ‘De Belg faalde in het meest beslissende moment, net toen Madrid het verschil verkleind had en Real in het wonder begon te geloven. Een zware fout voor een keeper van zijn grootte.’

Toen Courtois na afloop van de match het stadion verliet in zijn auto, kreeg hij flink wat verwijten naar zijn hoofd geslingerd door enkele boze fans. Courtois, weg, weg, weg! Je kan zelfs geen taxi stoppen! Ga terug naar Atlético!’, riep het groepje supporters naar de Belgische nummer één.

Voor het fiere Real dreigt het een seizoen zonder prijs te worden, maar Courtois blijft strijdvaardig. ‘We moeten weer opstaan en proberen het seizoen op een goede manier te beëindigen. Is het crisis? Crisis is een groot woord. Dit is een mentale klop. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten reageren, dat is voetbal. Dit is geen aangename situatie, maar we moeten nu werken. Of dit het einde van een cyclus is? Dat geloof ik niet. Dit zijn dezelfde spelers die alles hebben gewonnen. We moeten ons nu herpakken.’

‘We begonnen niet slecht, maar kenden pech met die kopbal van Raphaël (Varane) op de lat. Bij de eerste goal maken we een klein foutje door te weinig druk te zetten. De tweede valt veel te gemakkelijk. Hij (Tadic) kan vier, vijf spelers passeren en geeft dan een mooie assist. Daarna werd het moeilijk’, zei de 26-jarige Rode Duivel.

Foto: REUTERS

Coach Real Madrid blijft ondanks pandoering: ‘Niet gekomen om op moeilijkste moment te vertrekken’

Na de 1-4 vernedering door Ajax staat bij Real Madrid de positie van coach Santiago Solari ter discussie. Maar de voormalige speler wil niet van een vertrek weten. ‘Gemakkelijke momenten zijn makkelijk voor iedereen, je kan ervan profiteren en met hen meesurfen. Het is op de moeilijke momenten dat je dapperheid moet tonen.’

Santiago Solari nam in november de scepter bij Real over van Julen Lopetegui. Hij begon voorspoedig, maar de resultaten en het spel verslechterden, met de afgelopen zeven dagen als voorlopig orgelpunt: een 0-3 nederlaag tegen Barcelona in de beker, dan nog een 0-1 in de competitie tegen datzelfde Barça en dan dinsdag de vernedering van de eeuw met een 1-4 pak slaag door Ajax. Resultaat: geen beker, geen Champions League en geen titel – tenzij de Koninklijke er nog in slaagt 12 punten goed te maken op Barcelona.

Foto: REUTERS

Er is voor Solari maar één oplossing. ‘We moeten zo kalm mogelijk blijven en deze moeizame periode tegemoet treden met karakter. Madrid is groter dan eender wie. Het komt altijd terug, en sterker dan tevoren.’

Bij Ajax had coach Erik ten Hag de stunt van zijn leven beet. ‘Dit was dicht bij de perfectie. Over de twee matchen heen verdienen we zeker door te gaan naar de volgende ronde. Aan de volgende tegenstander wil ik nog niet denken. Alle tegenstanders zijn grote teams, maar dat was Real Madrid ook.’