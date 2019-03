De mokerslagen blijven komen bij Real Madrid: Vinicius twee maanden buiten strijd

Vinicius Jr heeft dinsdagavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Ajax een scheur in de ligamenten van het rechterbeen opgelopen. Dat bevestigt Real Madrid woensdag. Volgens de Spaanse media is de Braziliaanse aanvaller twee maanden buiten strijd.

De 18-jarige Vinicius Jr moest na 35 minuten worden vervangen. Hij verliet het veld in Bernabeu in tranen. Real stond toen al 0-2 in het krijt. Marco Asensio, die later de 1-3 zou maken, kwam hem vervangen.

Nieuwe klap

Het uitvallen van de Braziliaanse tiener is een nieuwe klap voor Real. Na de exits in de Champions League en de Spaanse beker moet de Koninklijke zijn seizoen redden in de competitie. Maar daar volgt Real al op 12 punten van Barcelona. Vinicius Jr was sinds januari een basispion in de ploeg van coach Solari, al scoorde hij maar een competitiegoal in vijftien matchen.