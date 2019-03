Brian Lynch keert terug naar Limburg United

Brian Lynch (40), op 24 november nog ontslagen als coach bij Spirou Charleroi, wordt de nieuwe coach van Limburg United.

De echtgenoot van Kim Clijsters volgt zijn landgenoot en Amerikaan Greg Gibson op. Lynch was van 2015 tot 2017 coach van de Limburgers en werd in 2015 nog uitgeroepen tot “Coach van het Jaar”. Lynch tekende een contract tot het einde van de volgende campagne (2019-2020). Ook Odell Hodge zit niet meer in de sportieve staff van Limburg United. De club uit Hasselt werkt een teleurstellend seizoen af en staat met 6 op 18 pas op een gedeelde achtste plaats in de EuroMillions League.