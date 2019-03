Andy Murray heeft geen heuppijn meer en hoopt op comeback

De ingreep aan de heup die Andy Murray eind januari onderging, is een succes geworden. De drievoudige grandslamwinnaar zegt dat hij geen pijn meer voelt en geeft de hoop op een comeback niet op.

“De revalidatie verloopt traag maar het gaat vrij goed. Het is nog een beetje afwachten welke kant het zal opgaan. Maar als het mogelijk is, wil ik zeker weer in competitie treden”, vertelde Murray tijdens een sponsorevent op de Queen’s Club in Londen.

De tweevoudige olympische kampioen kondigde begin dit jaar aan dat hij wegens het aanhoudende gesukkel met zijn heup een punt zou zetten achter zijn tenniscarrière, bij voorkeur na Wimbledon. Maar even goed was de Australian Open, waar de 31-jarige Schot in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Roberto Bautista Agut, zijn laatste toernooi.

“Ik wil nog spelen. Dat heb ik ook in Australië gezegd. De vraag is alleen of het mogelijk is”, herhaalde Murray. “Ik ben nu veel gelukkiger dan de voorbije twaalf maanden. Dat komt door de operatie. Ik heb geen pijn meer in mijn heup, een pijn die ik heel lang heb gevoeld.”