De Kroatische center Marin Maric van Filou Oostende moet een operatie aan de elleboog ondergaan.

Eind vorige week had Marin Maric zich op training geblesseerd aan de rechterelleboog. Een MRI-scan heeft aangetoond dat er zowel een ligament als een pees gescheurd is. Hierdoor werd het gewricht onstabiel. Een operatie is nodig om beide scheurtjes te herstellen. Daarna wacht Maric een lange revalidatie. Filou Oostende kan hem voor de rest van dit seizoen niet meer opstellen.