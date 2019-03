Drie affiches in de kleine inkomhal van de Sint-Barbarakerk in Maldegem roepen de bezoeker op om zich kan­didaat te stellen voor de kerkraad. Zo opgehangen dat je er als kerkganger niet naast kunt kijken ...

In elke parochie waar pastoor Luc Mertens neerstrijkt, ontstaat er heisa. Kerk­raden nemen collectief ontslag, Chiromeisjes voelen zich beledigd en buurtbewoners trekken naar de rechter ­tegen zijn veel te luide klokken. De pastoor is zich van geen kwaad bewust.

De kerk van Maldegem. Foto: carlo coppejans

Niet naar één kandidaat, maar wel naar vijf mensen. Want zijn voltallige kerkraad stapte op. ‘We waren de slaande deuren waarmee hij onze vergaderingen verliet, de persoonlijke verwijten en de scheldwoorden beu’, geeft ontslagnemend voorzitter Piet Standaert als reden. ‘De pastoor kwetste ons diep. Per mail of vlak in ons gezicht. En daarbij schuwde hij woorden die een pastoor onwaardig zijn niet. Er is nog een poging tot verzoening geweest. Maar pastoor Mertens wilde zijn beledigingen aan ons adres niet intrekken.’

Twee gezichten

Standaert omschrijft de pastoor, die pas in oktober van vorig jaar in Maldegem werd aangesteld, als een man met twee gezichten. Wie Mertens voor het eerst ontmoet, ziet volgens Standaert in hem een tamelijk jonge en zeer enthousiaste pastoor. ‘Voor sommigen blijft hij dat mooie imago volhouden, anderen leren een totaal andere mens kennen.’

Die woorden lijken te kloppen voor wie in het verleden van pastoor Luc Mertens duikt. Zo zijn er zijn aanhangers die hem letterlijk op hun schouders droegen naar zijn laatste misviering in Stekene, zijn vorige parochie. Of de Lokerse kerkgangers die voor hem een steunpagina op Facebook oprichtten en ‘hun herder’ met bussen kwamen steunen toen hij de wind van voren kreeg in de parochie Bevegem-Zottegem, waar hij een tijdje was tewerkgesteld. Ook daar nam de kerkraad in 2011 collectief ontslag. ­Reden? Dat ze van pastoor Mertens niet genoeg respect kregen voor hun vrijwilligerswerk. Drie jaar later was het opnieuw prijs in Stekene. Daar zaten Mertens en zijn kerkraad op een totaal andere golflengte over infrastructuurwerken. Zij wilden niet meegaan in zijn te dure plannen voor de renovatie van de kerk.

Van nul beginnen

Maar dat was niet de enige storm waarin hij in die parochie verzeilde. Zo maakte hij de naaste buren van de kerk hoorndol toen hij de speakers in de toren verving door echte kerkklokken.

Om het halfuur werden zij plots opgeschrikt, soms met liefst 58 slagen. Om tot een leefbaar akkoord te komen met de pastoor, hadden ze de hulp van een vrederechter nodig. Mertens stelde ook de Chiromeisjes van Stekene diep teleur. Als proost van de groep weigerde hij op kamp op een matje in een tent te slapen. Nog voor de eerste nacht van het kamp aanbrak, keerde Mertens terug naar zijn zachte bed in de pastorij. En nam hij ontslag als proost van de Chiromeisjes.

Daarna werd het enkele jaren wat stil rond de pastoor. De critici verstilden. Tot tevredenheid van Mertens. Hij betreurde het dan ook toen het bisdom hem overplaatste naar Maldegem, waar hij opnieuw van nul moest beginnen – iets waarmee hij in het verleden al zo vaak heeft geworsteld. Niet onterecht, zo blijkt nu.

Veel commentaar wil Luc Mertens niet geven op de nieuwste ruzie in zijn carrière. Dat heeft hij naar eigen zeggen zo afgesproken met het bisdom. Hij geeft wel toe dat zijn figuur in het verleden niet onbesproken was. En dat zijn manier van werken niet altijd door iedereen geapprecieerd werd. ‘Maar ik ben net als Onze Heer rechtlijnig. Die is daarom gestorven aan het kruis.’