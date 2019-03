Minderjarig meisje doet aangifte van verkrachting tijdens Aalst Carnaval

Een minderjarig meisje heeft met haar ouders aangifte gedaan van een verkrachting tijdens Aalst Carnaval. Dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door de politie. De ouders van het beweerde slachtoffer zijn verbolgen over de werkwijze van de politie.

Het meisje vertrok maandagavond voor de tweede dag op rij naar de Hopmarkt in Aalst om er met haar vriendinnen carnaval te vieren. ‘Omstreeks 2 uur ‘s nachts ging ze even weg uit het feestgedruis omdat ze dringend moest plassen’, zegt de moeder van het meisje in Het Nieuwsblad. ‘Ze zakte af naar het Keizersplein, waar de toiletten stonden. Maar plotseling werd ze brutaal meegesleurd in een inhammetje waar een man zich aan haar heeft vergrepen. Het kind was direct volledig in shock. Ze wist hoegenaamd niet wat haar overkwam.’

Ouders vinden verhoor te laat

Het meisje en de ouders deden in de nacht van maandag op dinsdag aangifte bij de politie. Ze werden daarop naar eigen zeggen pas dinsdag om 17 uur opgebeld met de melding dat er nog geen dader was gevonden na het bekijken van camerabeelden. Ze zouden ook uitgenodigd zijn om zich donderdag samen met hun dochter op het commissariaat te melden voor een verder verhoor.

De ouders vinden dat verhoor te laat. Ze willen dat hun dochter sneller kan starten om het incident te verwerken. ‘Voorlopig houdt ze zich relatief sterk, maar we vrezen dat het ergste nog moet komen’, reageert de vader van het meisje in Het Nieuwsblad. ‘We voelen ons enorm in de steek gelaten en hopen dat we door ons verhaal te doen ernstig genomen worden en het iets teweegbrengt voor er nog slachtoffers vallen.”

De woordvoerster van de lokale politie, Katrien Ottevaere, stelt dat alles correct verlopen is.