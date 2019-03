Zwembad Kortrijk gaat zaterdag al open, amper anderhalve week na zware brand

Na de zware brand in het nieuwe zwembad van Kortrijk wordt het 50 meter-bad zaterdag al geopend voor het publiek. Uitbater Lago en schepen van Sport Arne Vandendriessche (Open VLD) kondigden ook aan dat het recreatiebad nog voor de paasvakantie opent en tegen de zomer twee van de vijf glijbanen operationeel zullen zijn.

Komende zaterdag om 10 uur opent het nieuwe zwembad van Kortrijk, nadat een felle brand vorige week de glijbanen en de glijbaantoren in de as heeft gelegd. Voorlopig gaat enkel het sportgedeelte open, het 50-meter bad. Scholen en zwemclubs kunnen er vanaf volgende week maandag terecht. Ook het horecagedeelte opent zaterdag.

Tegen de paasvakantie opent ook het recreatiegedeelte met onder meer het golfslagbad, de kinderbaden en de welness. En nog voor de zomer zullen er twee van de vijf glijbanen beschikbaar zijn. Na de zomer worden de andere drie geïnstalleerd. ‘De plannen en tekeningen zijn er, dus de glijbanen kunnen meteen opnieuw gemaakt worden. Daardoor kunnen we vrij snel terug beschikken over het grootste lengteaanbod in België’, legt directeur Dieter Thielemans uit.

Lagere prijzen

De prijzen worden voorlopig aangepast en opgetrokken van zodra het aanbod uitbreidt. De twee Kortrijkse zwembaden die langer openbleven door de brand, Mimosa en Magdalena, gaan maandag dicht. Op dit moment is uitbater Lago volop bezig met de schadeclaims en klachten door gevallen roetdeeltjes te verzamelen, ook de afbraakwerken aan de glijbaatoren zijn inmiddels begonnen. Die moet gedeeltelijk heropgebouwd worden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het expertiseonderzoek loopt nog maar uit beelden blijkt dat de brand moet ontstaan zijn aan en in één van de polyester glijbanen.

Speciale rol voor brandweer bij opening

Na de zomer, als de glijbanen opnieuw geïnstalleerd zijn, volgt een grote officiële opening. ‘Daar kunnen we nog niet veel over zeggen, maar dat de brandweer een speciale rol krijgt na hun inzet is al zeker’, aldus schepen Arne Vandendriessche.

Bij de brand snelden 30 voertuigen en 120 brandweerlui ter plaatse om het zwembad grotendeels te vrijwaren. De brandweer liet de toren en glijbaan gecontroleerd uitbranden om de rest van de nieuwbouw van 33 miljoen euro te sparen.