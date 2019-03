Philippe Gilbert en Bob Jungels leiden selectie Deceuninck-Quick Step in Parijs-Nice

Philippe Gilbert en de Luxemburger Bob Jungels, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, zijn de speerpunten van Deceuninck-Quick Step in Parijs-Nice (WorldTour). De ‘Koers naar de zon’ begint zondag.

Klik hier om onze digitale wielergids te ontdekken, met alle parcours en een beoordeling van alle renners.

Gilbert krijgt met Tim Declercq en Iljo Keisse twee landgenoten naast zich. De rest van de selectie bestaat uit de Nederlander Fabio Jakobsen, de Italiaan Fabio Sabatini en de Fransman Florian Sénéchal, dinsdag laureaat van de GP Samyn.

“We hopen een rit te winnen met Jakobsen, al herstelt hij van ziekte”, zegt ploegleider Tom Steels over de Nederlandse sprinter. “Dit is een nieuwe stap voor hem tegen een kwalitatief sterk veld. Het wordt een goede ervaring. Philippe kan zich sommige dagen ook in de strijd gooien terwijl Bob zijn prima vorm wil doortrekken en een goede tijdrit wil rijden. Hij kan meespelen in het klassement.”