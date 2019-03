Noord-Korea herbouwt lanceerplatform

Noord-Korea was begonnen aan de ontmanteling van een lanceerplatform, maar is bezig met de heropbouw ervan. Dat melden het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap News en twee Amerikaanse denktanken.

De conclusie werd genomen na onderzoek van satellietfoto’s van de Tongchang-ri site. De werken, het vervangen van een deur en een dak, vonden volgens die foto’s plaats tussen 16 februari en 2 maart. Noord-Korea had beloofd te beginnen aan de denuclearisering na de eerste ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in juni 2018.

Het Center for Strategic and International Studies concludeerde in een rapport dat Noord-Korea ‘de site snel wil heropbouwen’. Ze baseren zich ook op satellietfoto’s. ‘Er is duidelijk activiteit waarneembaar’, staat in het CSIS rapport te lezen. De Tongchang-ri site werd nog nooit gebruikt om raketten te lanceren, wel voor satellieten de ruimte in te sturen en testen uit te voeren.

John Bolton, Amerikaanse veiligheidsadviseur, waarschuwt dat de sancties tegen het Noord-Koreaanse regime opgevoerd kunnen worden.

Het nieuws komt enkele dagen nadat Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoetten op 27 en 28 februari. De top werd vroegtijdig afgesloten, omdat er volgens Trump geen akkoord werd gevonden over de denuclearisering van Noord-Korea. ‘Kim wilde alle sancties weg. Ik heb hem gezegd dat daar geen sprake van kon zijn', verklaarde hij. Het Noord-Koreaanse regime was niet akkoord met die conclusie.

Voedseltekort

De Verenigde Naties waarschuwen dat de voedselproductie van Noord-Korea in jaren niet zo laag geweest is, omwille van slechte weersomstandigheden. Het land worstelt al jaren met een chronisch voedseltekort omwille van een disfunctioneel rantsoensysteem en internationale sancties. Het land lijdt onder die zware economische sancties omwille van de wapenprogramma’s.