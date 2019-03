‘Kris gaat moeten kiezen’, weet iedere CD&V’er. Als Europees lijsttrekker moet de federale vicepremier in lopende zaken straks kleur bekennen. Wie zetelt in het Europees parlement ...

Als Europees lijsttrekker Kris Peeters (CD&V) straks verkozen wordt, moet hij kiezen: neemt hij zijn zitje op in het Europees parlement, dan kan hij geen minister meer zijn. Het opnieuw worden sluit hij duidelijk niet uit, maar op twee paarden wedden ligt gevoelig bij de publieke opinie (en in de partij).

‘Kris gaat moeten kiezen’, weet iedere CD&V’er. Als Europees lijsttrekker moet de federale vicepremier in lopende zaken straks kleur bekennen. Wie zetelt in het Europees parlement kan niet tegelijkertijd minister zijn, wie aan zijn zetel verzaakt is hem voor altijd kwijt. Even een opvolger inschakelen om je zitje warm te houden tot je nationale rol is uitgespeeld, mag niet.

‘Het is juist dat het Europees parlement geen cumul toelaat’, aldus Kris Peeters vandaag in De Ochtend. En dus? Dus niks. Over zijn eigen toekomst wil Peeters niets zeggen. Hij wil - let op de formulering - er eerst ‘alles aan doen om samen met de andere mensen op de lijst een goed resultaat neer te zetten’. Een ‘succesvolle uitslag’, is dus het doel. ‘Wat ik ga doen is een interessante vraag, maar ik kan er geen zinnig antwoord op geven. Ik moet eerst nog verkozen geraken, hé.’

‘Eigen, bewust gemaakte keuze’

Alsof dat nog niet zeker is. In België worden straks 21 Europarlementariërs verkozen, onder wie 12 Nederlandstaligen. Als lijsttrekker kan Peeters sowieso rekenen op een zitje, zelfs als afscheidnemend Eurocommissaris Marianne Thyssen als lijstduwer meer voorkeurstemmen zou halen. Hij kan immers bogen op de stemmen van de ‘pot’. Vandaag heeft CD&V twee zetels in het EP, een derde zat er in 2014 nipt niet in.

Bij de bekendmaking van zijn lijsttrekkerschap kon Peeters niet genoeg benadrukken dat de keuze voor Europa zijn ‘eigen keuze’ was, die hij naar eigen zeggen ‘bewust gemaakt heeft’. Het voedde alleen maar de speculaties dat Wouter Beke best wat kneed- en masseerwerk nodig had om zijn voormalige goudhaantje, dat op 14 oktober een smadelijke nederlaag leed in Antwerpen, uit de Wetstraat te duwen. De CD&V-voorzitter is nu zélf het federale boegbeeld, daar twijfelt niemand aan, al valt het af te wachten of hij zichzelf ook zo zal benoemen.

Zien we straks dus Beke als (vice)premier in de plaats van Peeters? Vanmorgen wilde die laatste dat zeker niet gezegd hebben. Ondanks zijn nadrukkelijke ‘keuze’ voor Europa liet hij de deur wagenwijd openstaan om opnieuw minister te kunnen worden in de (federale) regering. ‘De vorming van een regering is in dit land geen eenvoudige klus, er kunnen altijd verrassingen uit de bus komen’, stelde hij fijntjes. Het spoort met de opmerking die hij tegenwoordig af en toe laat vallen onder intimi: ‘Jullie weten toch wie vorige keer de Europese lijst voor de N-VA trok (voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt, red.)?’

Moeilijk uit te leggen

Maar zelfs al is het in theorie mogelijk dat Peeters eerst zijn Europees tijdelijk mandaat opneemt en vervolgens doorgeeft als er een interessantere job uit de bus valt, dan nog zal het moeilijk uit te leggen zijn. Zowel extern als intern. Trekt Peeters naar Europa, dan moet hij stoppen als minister in lopende zaken - gesteld dat de regeringsonderhandelingen nog bezig zijn op het moment dat de nieuwe Europarlementariërs de eed moeten afleggen. Vanuit het parlement kan hij in theorie wel nog mee onderhandelen voor zijn partij, maar het zou een vreemde constructie zijn gezien zijn exit uit de nationale politiek.

Hem opnieuw minister maken ligt in dat scenario nog moeilijker, omdat er tegen dan iemand anders zijn functie als vicepremier zal hebben overgenomen: hetzij Justitieminister Koen Geens, hetzij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, hetzij een andere CD&V’er. Voor Peeters’ opvolger zou het een kaakslag zijn mocht de ‘passant uit Puurs’ - de scheldnaam voor Peeters van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) - terugkeren naar de Wetstraat. CD&V zal op dat moment niet meer kunnen verbergen dat Peeters met zijn bochtig parcours gewoon eieren voor zijn geld heeft gekozen.

Europese patstelling

Kris Peeters kan ook verzaken aan zijn Europees mandaat en in de nationale politiek blijven tot de regering in lopende zaken definitief afzwaait. Eerste opvolger Tom Vandenkendelaere krijgt dan definitief de behoorlijk lucratieve zetel in Brussel/Straatsburg, hij zou maar wat graag nog eens vijf jaar zetelen. Dat scenario schept voor Peeters het voordeel van de duidelijkheid, maar het is ook een groot risico: als zijn partij er niet meer bij is in een volgende regering, of zijn voorzitter beslist dat er geen ministerpost (meer) in zit voor hem, blijft hij berooid achter.

De Europese patstelling hangt boven zijn hoofd, beseft de vicepremier. Het is niet onlogisch dat hij er nu nog geen uitspraken over wil doen maar vroeg of laat moet hij kleur bekennen. ‘Als het zover is, dan zal ik het wel zeggen’, beloofde hij nog in De Ochtend.