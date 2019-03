Dat Nicolas Ghesquière architectuur en kunst een minstens even groot hart toedraagt als mode, is geen geheim. De creatief directeur van Louis Vuitton zette dat dinsdagavond nogmaals in de verf met het decor voor zijn catwalkshow, op de laatste dag van de Parijse modeweek. Hoewel die (opnieuw) plaatsvond in de binnentuin van het Louvre, liet Ghesquière een replica van het Centre Pompidou optrekken, het museum dat nauwelijks een kilometer verderop ligt. De wijk Beaubourg met zijn smeltkroes van subculturen was dan ook zijn inspiratiebron voor de collectie, klonk het.