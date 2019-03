Gert Verheyen stapt zelf op als trainer van KV Oostende, Hugo Broos neemt over: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”

Gert Verheyen (48) stopt zelf met onmiddellijke ingang als trainer van KV Oostende. Technisch directeur Hugo Broos neemt voorlopig over in samenwerking met hulpcoach Franky Van der Elst. Dat meldt de Belgische eersteklasser.

Gert Verheyen stond nog maar sinds 1 juli 2018 aan het roer bij KV Oostende, het was zijn eerste job als hoofdcoach bij een Belgische eersteklasser. Daarvoor was het voormalige boegbeeld van Club Brugge actief als jeugdcoach bij blauw-zwart en de Rode Duivels. Een job die hij combineerde met een functie als voetbalanalist op tv.

“Sportief Directeur Hugo Broos neemt voorlopig over als trainer naar Engels model, in samenwerking met Franky Van der Elst”, meldde KV Oostende. “Intussen gaat KVO op zoek naar een trainer.”

Verheyen beleefde een wisselvallig seizoen met KV Oostende. In de beker schopte de kustploeg het wel tot in de halve finales, waarin het na strafschoppen verloor van KAA Gent. Maar in de competitie verliep het veel minder vlot. Pas afgelopen weekend kon het behoud worden veiliggesteld. 5 op 30 is het rapport voor KVO in de laatste tien wedstrijden, dat oogt bijzonder mager. De Kustboys wachten al sinds 8 december op een zege. Verheyen geeft er nu zelf de brui aan op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie.

Hugo Broos: “Ik voelde al een hele tijd hoe zwaar dit op de mens Gert Verheyen woog”

“Het is beter dat de club door gaat zonder mij. Geen enkele coach overleeft een 5 op 30, dus neem ik mijn verantwoordelijkheid,” geeft Gert Verheyen zelf aan op de website van KV Oostende.

Foto: BELGA

“Ik voelde al een hele tijd hoe zwaar dit op de mens Gert Verheyen woog”, zegt sportief directeur Hugo Broos. Het frustreerde hem dat hij de ploeg niet op de rails kreeg. Hij heeft alles gedaan om die neerwaartse spiraal om te draaien. Het is dan typisch Gert, en dat moeten we waarderen, om zelf open en eerlijk aan te geven dat het zo niet verder kan en dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Ikzelf neem nu over samen met Franky Van der Elst en we starten met nieuwe ambitie aan Play-off 2 en we willen de reguliere competitie afsluiten met eindelijk een zege tegen een topclub .”

Gert Verheyen: “Het behoud? Dat interesseert met niks”

Afgelopen weekend reageerde Gert Verheyen nog furieus na het 1-1-gelijkspel tegen Waasland-Beveren. “Het behoud? Dat interesseert me niks. Ik kan mij niet blij maken met dat gegeven. Deze prestatie nemen we mee naar de evaluatie voor volgend seizoen. Er moet veel veranderen. Vier à vijf echte goeie moeten erbij komen. En dan heb ik het over echte versterkingen, die een meerwaarde zijn voor de ploeg. Anders ben je volgend seizoen Lokeren. Of dat haalbaar is? Dat is niet mijn probleem. Ik kan enkel signaleren wat wij zien en mijn gedacht zeggen.”