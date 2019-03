De Amerikaanse zanger R. Kelly, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes en een meerderjarige vrouw, heeft zich voor het eerst in een interview aan CBS uitgesproken over de beschuldigingen tegen hem. Hij ontkent de feiten en barstte in tranen uit tijdens het interview.

Nadat begin januari de documentaire 'Surviving R. Kelly' uitgebracht werd, werd R. Kelly tien feiten ten laste gelegd. Negen daarvan gaan over misdrijven tegen meisjes tussen de 13 en 15 jaar. Op elk ervan staat drie tot zeven jaar celstraf. Kelly zou tussen 1998 en 2010 vier slachtoffers gemaakt hebben. Toen hij eind februari voor de rechtbank verscheen, pleitte hij onschuldig. De zanger zegt dat hij slachtoffer is van zijn slechte reputatie. Wat hij daarmee bedoelt, is onduidelijk. Hij werd wel al eerder vervolgd in 2002 nadat hij gefilmd was toen hij seks had met een meisje van 14 jaar. In 2008 werd hij daarvoor vrijgepleit.

'Het was zeker Kelly in de video’, zei juryvoorzitter Jamon Mytty daarover vorige zomer tegen The Washington Post. Maar het meisje wilde niet getuigen, dus kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat ze minderjarig was. Een andere klacht, over kinderporno, werd in 2002 geseponeerd omdat een verkeerd huiszoekingsbevel was gebruikt.

R. Kelly wordt nu opnieuw vervolgd, mede door de documentaire. Er kwamen geen nieuwe feiten aan het licht, maar er zou wel nieuw beeldmateriaal zijn.