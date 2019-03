Politie vindt ouders van achtergelaten ‘naamloze’ baby nog niet

De Antwerpse politie voert nog volop onderzoek naar de identiteit van de ouders van het achtergelaten baby’tje in een hal van een appartementsgebouw. Voorlopig kreeg de baby nog geen naam, meldt het kabinet van burgemeester De Wever.

Een poetsvrouw vond de baby gisteren rond de middag in de hal, gewikkeld in handdoeken en in een papieren zak. Andere bewoners van het appartement liepen de zak eerder die ochtend al voorbij. Maar het jongetje maakte geen geluid. De poetsvrouw belde meteen de hulpdiensten, het kindje is in goede gezondheid.

De politie startte gisteren meteen een buurtonderzoek om de identiteit van de ouders te achterhalen, maar dat zou voorlopig nog niet gelukt zijn. Het jongetje zelf werd naar het ziekenhuis gebracht en er wordt verder opvang voor hem voorzien.

Als de ouders niet snel worden gevonden, komt de jongen onder de voogdij van burgemeester Bart De Wever (N-VA), als voorzitter van de gemeenteraad. Pas nadien kan het kindje een (voorlopige) naam krijgen, laat zijn kabinet weten.

‘Vermits er momenteel een onderzoek loopt naar de identiteit van de moeder van het aangetroffen kindje, zal het kabinet in overleg met de politie en het parket de nodige stappen nemen om de voogdijprocedure te officialiseren van zodra er meer duidelijkheid is over het onderzoek’, laat het kabinet van De Wever weten. ‘Hoe dan ook is de burgemeester zelf momenteel in het buitenland en zal de praktisch en juridische afwikkeling van deze procedure pas afgerond kunnen worden na zijn terugkomst. Indien de burgemeester finaal als voogd aangesteld wordt, zal hij het kindje uiteraard zelf eerst bezoeken. De eventuele naamgeving van het kindje zal in ieder geval pas nadien gebeuren.’

Waarom het kindje niet in het Antwerpse vondelingenluik achtergelaten is, blijft onduidelijk zolang de moeder en vader niet gevonden zijn.