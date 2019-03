Drie auto’s in brand gestoken in Antwerpen

In Antwerpen zijn afgelopen nacht drie geparkeerde auto’s in brand gestoken.

De hulpdiensten werden een eerste keer gecontacteerd om 3.50 uur omdat in de Biekorfstraat vlak bij Park Spoor Noord in Antwerpen-Noord een geparkeerde BMW volledig uitgebrand was. Een andere auto liep ook schade op.

Amper tien minuten later kwam een oproep uit de Rupelstraat in de Damwijk, aan de andere kant van het park. ‘Ook daar stond een auto in brand’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Ook hier ging het om een BMW.

Vanochtend rond 6.30 uur tenslotte, kwam uit de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken een derde oproep. Een kleinere geparkeerde auto was ook daar volledig uitgebrand.

Alles wijst erop dat de drie auto’s in brand gestoken werden. De wagens zijn weggesleept voor sporenonderzoek en de federale politie gaat de zaak verder onderzoeken. De onderzoekers hebben volgens de Gazet van Antwerpen aanwijzingen dat de branden drugsgerelateerd zijn.