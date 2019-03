GOAT, oftewel Greatest Of All Time, Grootste Aller Tijden. Aan ambitie geen gebrek bij het gloednieuwe festival dat op 8 en 9 juni moet plaatsvinden op festivalterrein Berkenbroek in Bree.

Chris Brown, French Montana en Kodak Black. Het nieuwe GOAT Urban Music Festival, dat op 8 en 9 juni moet plaatsvinden in Bree, pakt uit met straffe namen. Maar terwijl de ticketverkoop al gestart is, zijn noch de stad Bree, noch de eigenaar van het festivalterrein op de hoogte. De politie vraagt intussen aan iedereen die tickets heeft gekocht om aangifte te doen..

GOAT, oftewel Greatest Of All Time, Grootste Aller Tijden. Aan ambitie geen gebrek bij het gloednieuwe festival dat op 8 en 9 juni moet plaatsvinden op festivalterrein Berkenbroek in Bree.

De namen op de affiche ogen dan ook indrukwekkend. Rapper Chris Brown mag dan voor eeuwig gekend zijn als de man die Rihanna in het ziekenhuis sloeg, de wereldster blijft razend populair. Dat bewijzen zijn 51 miljoen volgers op Instagram en de meer dan 800 miljoen views van sommige hits op YouTube.

Maar: volgens zijn officiële website plant Brown dit jaar geen optredens. Voor GOAT maakt hij echter graag een uitzondering, willen de organisatoren van het festival ons althans doen geloven.

Nog meer op de affiche: de Amerikaanse rappers French Montana en Kodak Black, en de Nederlander Boef. Al kunnen we achter die laatste naam al zeker vraagtekens zetten. ‘We zijn wel gecontacteerd door GOAT’, zegt het management van Boef. ‘Maar we hebben hen enkele vragen gesteld over de technische voorzieningen. Omdat hun antwoord niet bevredigend was, hebben we hen een voorschot gevraagd. Dat moesten ze eigenlijk betaald hebben voor ze Boef aankondigden, maar we stellen vast dat die afspraak niet nagekomen is. Het is dus nog verre van zeker dat hij dat weekend zal optreden in Bree.’

Ticketverkoop

Samen met de aankondiging van de eerste namen startte deze week ook de ticketverkoop van het festival. Wie nu beslist, kan nog een goedkoper ‘Early Bird’-ticket kopen, aan 49,95 euro (dagticket) of 69,95 euro (weekendticket). Opvallend, aangezien het festival al over drie maanden plaatsvindt. Zo’n Early Bird-systeem start meestal veel vroeger.

Nog vreemder: u kunt nu ook al een ‘gewoon’ ticket kopen voor 69,95 euro (dagticket) of 109,95 euro (weekendticket).

Geen dossier

De Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) raadt alvast af om nu al een ticket te kopen voor het festival. Bij de stad is men immers officieel niet op de hoogte dat er een dergelijk evenement plaatsvindt. ‘Andere festivalorganisatoren hebben ons gecontacteerd en gemeld dat sommige artiesten dat weekend al op andere plaatsen spelen’, zegt Van der Auwera, die de politie gevraagd heeft een onderzoek uit te voeren wegens een vermoeden van oplichting. ‘Bij ons loopt er geen enkel dossier over het festival, terwijl dat toch heel wat voorbereiding vergt. Er is een noodplan nodig en de politie-, brandweer- en EHBO-diensten moeten ingeschakeld worden. Bovendien moeten we in juni ook rekening houden met de processierups in Bree. Wie een evenement van deze omvang wil organiseren, contacteert ons best een jaar op voorhand. Nu is het nog drie maanden en we weten van niets.’

Kabelwerken

Festivalterrein Berkenbroek is eigendom van de familie Spaas. Ook zij hebben geen enkele vraag van de organisatie van GOAT ontvangen. ‘Het enige festival dat op onze terreinen plaatsvindt, is Afro Latino in juli’, zegt Michel Spaas. ‘We hebben via via wel gehoord over GOAT, maar volgens ons is de organisatie frauduleus.’

Het adres van die organisatie stond gisteren nog gewoon op de website. Die bleek gevestigd in Tiel, in de Nederlandse provincie Gelderland. Op het adres is een eenmanszaak in kabelwerken gedomicilieerd. ‘Ik ben inderdaad de organisator, maar voor persvragen moet je bij mijn manager zijn’, zegt de zaakvoerder. Kort na dat telefoontje wordt het adres van de website gehaald.

Die ‘manager’ blijkt de ‘designer’ van de organisatie, die op zijn beurt de vragen doorschuift naar Philip D. Omdat die het ‘te druk’ heeft, staat na lang aandringen een zekere Freek ons te woord. ‘Philip heeft veel ervaring met festivals, en dus ook veel contacten in Amerika. Welke festivals, dat weet ik niet. Maar het is dankzij hem dat we dergelijke grote namen hebben kunnen boeken. Hij vliegt ook regelmatig naar de VS en heeft heel veel moeite gestoken in de namen die we al gelanceerd hebben. Dat die niet op tournee zijn? Als je genoeg betaalt, komen ze wel af. Dat artiesten per se op tournee moeten zijn, is niet meer van deze tijd.’

Hoewel de website van het festival pas op 14 februari geregistreerd is, is de organisatie volgens Freek al een half jaar druk bezig. Dat de terreinen nog niet in orde zijn, is volgens hem geen onoverkomelijke hindernis. ‘We zijn druk bezig om de vergunningen rond te krijgen. Momenteel staan we in contact met het evenementenloket van de stad. Ik ben ervan overtuigd dat het wel goed zal komen.’

Op onze verdere vragen verwijst Freek steevast naar Philip D., die beter op de hoogte zou zijn. Hem kregen we gisteren niet aan de lijn. Ook online is er van hem geen spoor te vinden, laat staan dat hij gelinkt kan worden aan de organisatie van festivals.

Gisteravond verscheen op de site van het festival plots het bericht dat de ticketverkoop ‘door omstandigheden tijdelijk onbeschikbaar is’. Gekochte tickets blijven wel geldig. Hoeveel dat er ondertussen al zijn, is niet duidelijk. Woensdagochtend blijkt het festival online van de aardbodem verdwenen. Het evenement is van Facebook gehaald en de website bestaat niet meer.

Fyre en Ultimate

Het verhaal doet denken aan dat van Fyre Festival. De Amerikaanse fraudeur Billy McFarland liet in 2017 zijn luxueuze festival op de Bahama’s aankondigen door topmodellen en weekte daarvoor 23 miljoen los bij investeerders. Omdat hij geen kennis van zaken had, liep alles in het honderd. Het festival kwam er nooit, McFarland kreeg 6 jaar cel.

Ook het Lommelse Ultimate Festival moest in mei vorig jaar twee weken voor aanvang de stekker eruit trekken ‘wegens geen vergunning’. Nog steeds wachten tientallen gedupeerden op terugbetaling van hun ticket. Even leek Vestiville, eveneens in Lommel, dezelfde weg op te gaan. Maar uiteindelijk zette de stad wel het licht op groen. ‘De samenwerking verloopt nu uitstekend. Er is op dat vlak geen enkele reden om te twijfelen als je een ticket koopt’, klinkt het bij de dienst evenementen van de stad Lommel.