Abou Jahjah komt met Be.One op in Brussel ‘tegen N-VA’

Be.One, de partij van Abou Jahjah doet ook mee aan de verkiezingen van 26 mei. De partij komt zeker op in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Jahjah staat bovenaan de lijst, boven journaliste Candice Vanhecke.

Be.One neemt deel aan de regionale verkiezingen in Brussel met een Nederlandstalige lijst. De partij richt zich op zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kiezer, maar kiest voor de Nederlandstalige taalgroep omdat er minder stemmen nodig zijn voor een zetel én om een dam op te werpen tegen de N-VA, een ‘racistische en duidelijk anti-Brusselse partij’, luidt het.

Be.One werd begin vorig jaar opgericht en diende tien lijsten in bij de regionale verkiezingen vorig jaar. De uitslagen waren niet meteen spectaculair met de 3,1 procent in Mechelen en 2,4 procent in Beringen als beste resultaten. Intussen haakte mede-oprichtster en gewezen Agalev-senator Meryem Kaçar af en stapte columniste Hilde Sabbe over naar de Brusselse lijst van SP.A-minister Pascal Smet.

Maar Dyab Abou Jahjah gaat door. Hij komt op 26 mei in Brussel en Vlaanderen op bij de regionale verkiezingen. Zo dient de partij ook een lijst in in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De partij overweegt ook een Europese lijst in te dienen. ‘Maar dat is niet evident’, erkende Abou Jahjah aan Belga. In Brussel staat Candice Vanhecke op plaats twee. Ze is een Franstalige freelance journaliste die onder meer rond islam en radicalisme publiceerde en als opiniemaakster in Franstalige debatprogramma’s optrad.

Dat Be.One een Nederlandstalige lijst indient in Brussel, is een strategische keuze, erkent de partij. Met 3.000 stemmen kan men een zetel halen. Be.One hoopt met twee zetels zelfs in de regering te komen.