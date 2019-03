Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is woensdagochtend omstreeks 5.45 uur een ernstig ongeval gebeurd ter hoogte van Aartselaar. De weg is weer vrijgemaakt, maar de hinder is nog groot.

Een voetganger wou de A12 vroeg in de ochtend in Aartselaar oversteken toen hij aangereden werd. Hij is meteen overleden. De aanrijding vond plaats aan het kruispunt van de A12 met de Helststraat ter hoogte van het centrum van Aartselaar.

Het ongeluk veroorzaakte verkeershinder. Het verkeer kon lange tijd alleen nog door langs de parallelweg N177 (Boomsesteenweg).

De weg is inmiddels vrijgemaakt, maar de hinder kan nog even duren. Er staat een file van het viaduct in Wilrijk tot Aartselaar. Het Verkeerscentrum raadt daarom aan om over langere afstand van Antwerpen naar Brussel voor de E19 te kiezen.