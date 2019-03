Volgens vader Jos Verstappen had de moeizame start van Max vorig jaar minder te maken met zijn zoon zelf maar was het meer de buitenwereld die er een probleem van maakte.

In een interview met de officiële website van Max Verstappen, ‘Verstappen.nl’, komt vader Jos nog een keer terug op vorig seizoen. Toen kende Max een moeilijk seizoensbegin met allerlei incidenten maar hij herpakte zich en na de GP van Monaco bleef de jonge Nederlander zo goed als foutloos.

“Ik praat met Max over alles. Tijdens de moeilijke periode begin vorig jaar hebben we er ook over gesproken, maar eigenlijk was er niet zoveel met hem aan de hand,” aldus Verstappen Senior.

“Het was meer de buitenwereld die er een probleem van maakte. Misschien dat ik na Monaco het hardste gesprek met hem heb gehad, maar verder zijn het enkele details. Als je ziet hoe hij het nu oppakt en dit jaar begint, is dat gewoon perfect”

Ondanks de sterke periode die Max kende vanaf de GP van Monaco wil Jos toch in de verf zetten dat zoonlief steeds veel risico’s moest nemen om tot die resultaten te komen.

“Als je risico’s gaat nemen, kan er van alles gebeuren. Dan is het ook makkelijker als je op de eerste rij start, omdat je dan niet zoveel risico hoeft te nemen. Dat is eigenlijk de truc. Maar hij heeft het ontzettend goed gedaan. En het inhalen, daar is Max echt wel de beste in.”

Het ultieme doel voor Verstappen is de wereldtitel maar voor dit jaar vindt Jos dat er ook realistisch moet gebleven worden. Volgens hem moeten we tevreden zijn als we zijn zoon bij de eerste drie terugvinden in de strijd om de wereldtitel en als hij een paar races weet te winnen in het eerste jaar met nieuwe partner Honda.

We kunnen er niet omheen dat het materiaal dat een rijder ter beschikking heeft van levensbelang is als hij voor de prijzen wil meedoen en dat beseft Jos ook maar al te goed.

“Dat gaat echt wel komen, maar dan moet ook alles kloppen. Je moet op het juiste moment in de juiste auto zitten. We zitten goed en als je ziet hoe Honda begonnen is aan het hele verhaal met Red Bull, is dat super positief.”

“We hebben er zin in en ik denk dat als we een overwinning met Honda boeken, Japan weer helemaal opleeft. Ze hebben een hele moeilijke tijd gehad en ik hoop dat het nu alleen maar positiever wordt en ze terugkrijgen wat ze zo graag willen hebben,” besluit Jos die maandag 47 jaar werd.

