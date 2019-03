Gelijkspel voor Oostende in Groningen in 1/8ste finales FIBA EuroCup

De heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de FIBA Eurocup bracht voor Oostende in Groningen een draw: 66-66. De beslissing valt in deze “Derby der Lage Landen” dus volgende week woensdag in de Versluys Dôme wie zich voor de kwartfinales plaatst.

Oostende miste compleet zijn start en keek tegen een vinnig gestart Groningen snel tegen een 15-4 achterstand aan. Jeter en Gipson waren de bezielers van de Nederlandse bonus. Met Lambrecht en Schwartz on court vond de kustploeg in het eerste kwart de aansluiting: 20-17. Met ook Buza en Fieler bleef Oostende in het spoor van Groningen (28-27) en via Desiron kwam het bij 30-31 voor de eerste keer aan de leiding. Cunningham dropte een bom zorgde voor een 35-35 score halfweg.

In het derde schuifje had Oostende met ook Mwema aanvankelijk de controle: 42-46. Groningen vond zijn momentum en had bij de start van het slotkwart een 53-50 bonus op zak. Oostende reageerde alert (58-52) en remonteerde naar 61-60. De slotfase bracht een nagelbijter en Djurisic zorgde voor 61-62. Djurisic ging op zijn elan verder (61-66), maar Groningen sleurde er in de slotseconde via Gipson alsnog een gelijkspel uit de brand: 66-66.