Geradicaliseerde man verwondt twee bewakers uit ‘wraak’, zijn vrouw komt om het leven in Franse gevangenis

De Franse ordediensten hebben dinsdagavond een interventie uitgevoerd in de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe, waar een geradicaliseerde gedetineerde eerder op de dag twee cipiers had verwond met een mes. De aanvaller had zich sinds dinsdagochtend samen met zijn vrouw verschanst in een gezinseenheid van de gevangenis, maar kon bij de politieactie worden opgepakt. De vrouw overleefde de politieactie niet.

De 27-jarige gedetineerde, Michaël Chiolo, had dinsdagmorgen met een keukenmes twee cipiers verwond. De bewakers wilden hem namelijk weghalen uit de gezinseenheid van de gevangenis, waar Chiolo samen met zijn vrouw enige tijd had doorgebracht. Na de uithaal met het mes, had de man zich samen met zijn vrouw in die gezinseenheid verschanst.

Na meer dan tien uur voerden de Franse ordediensten uiteindelijk een operatie uit om het koppel daar weg te halen. Daarbij werden zowel Chiolo als zijn vrouw neergeschoten. De vrouw is daarna aan haar verwondingen overleden. De twee hadden steekwapens bij zich, maar geen explosieven, zo zegt een gerechtelijke bron nog. Chiolo raakte lichtgewond aan de wang.

Twee cipiers verwond

De twee gewonde cipiers zijn dertigers en zijn naar een ziekenhuis overgebracht, hun leven is niet in gevaar, bevestigde FO-vakbondsafgevaardigde Alassane Sall. Eén van de twee bewakers moet een heelkundige ingreep ondergaan na volgens de politie aan de thorax te zijn geraakt. De andere is aan het gelaat verwond.

Een bron bij de politie bevestigde dat de 27-jarige messentrekker in de gevangenis geradicaliseerd is. Hij vertoefde evenwel niet in de in september geopende afdeling voor geradicaliseerden.

Wraak

Met zijn actie wilde Chiolo de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg, in december 2018, ‘wreken’. Dat zegt Rémy Heitz, de procureur van Parijs. Chiolo zou ook ‘Allah Akbar’ geroepen hebben.

De aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg werd gepleegd door de 29-jarige Chérif Chekatt. Er vielen vijf doden en elf gewonden. Na een klopjacht van twee dagen werd hij door een politiepatrouille doodgeschoten in een zuidelijke wijk van de stad. Hij had trouw aan ISIS (Islamitische Staat) gezworen volgens een video die de speurders op een USB-stick vonden.