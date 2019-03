Draagvlak voor afschaffing van korte vluchten groeit

In navolging van Nederland zijn ook bij ons steeds meer politici te vinden voor de vervanging van korte vluchten door treinritten. Maar Brussels Airlines wijst op een doorslaggevend euvel: de hogesnelheidstrein stopt niet in Zaventem.

Terwijl de Europese ministers van Milieu in Brussel debatteren over de invoering van een vlieg- of kerosinetaks, groeit het draagvlak om korte vluchten tussen hoofdsteden te vervangen door treinritten. Brussels minister Céline Fremault (CDH) steunt het concept. Ze wijst op de voor­delen voor het klimaat, maar ook inzake geluidsoverlast en tijdswinst. ‘De trein is op veel vlakken onklopbaar, behalve misschien als het gaat over de prijs van een ticket.’ Ze roept dan ook op om werk te maken van een democratisering van de ticketprijzen.

Hetzelfde verhaal bij minister Jean-Luc Crucke (MR) van de Waalse regering. ‘Het is niet normaal dat de trein duurder is’, zegt zijn woordvoerster. De twee andere ministers van Klimaat waren gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

Ook in het parlement is er behoorlijk wat animo om minstens het debat te voeren. De groenen zijn het idee uiteraard genegen, ook Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) is principieel pro. Zijn collega David Geerts (SP.A) vindt het voorstel de moeite waard, maar wijst op bedenkingen van de reis- en luchtvaartsector bij eerdere gesprekken over het onderwerp: ‘De bagage is één ding, een ander argument was destijds dat bijvoorbeeld Amsterdam een hub is voor Zuid-Amerika en Brussel voor Afrika, en dat men daarom korte verbindingen nodig heeft.’

Vanuit het Europees Parlement onderschrijft Mark Demesmaeker (N-VA) het voorstel helemaal. ‘Die korte vluchten zijn al te gek. We moeten, weliswaar gefaseerd, de burgers aanzetten tot duurzaam vervoer op korte afstanden binnen Europa.’ Kamerlid Nele Lijnen (Open VLD) vraagt zich af een echt verbod wel noodzakelijk is. ‘De combinatie trein-vlucht bieden verschillende maatschap­pijen vandaag al aan’, weet ze.



In Nederland staat men een stap verder. Daar zocht en vond GroenLinks gisteren in de Tweede Kamer een meerderheid om de KLM-vluchten tussen Amsterdam en Brussel af te schaffen. Onder meer de regeringspartijen D66 en ChristenUnie steunden het voorstel. Door de krapte op Schiphol is het van ‘nationaal belang’ om de zogeheten slots zo ‘verstandig mogelijk in te zetten’, zei Suzanne Kröger van GroenLinks.



Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) laat weten al een tijd in gesprek te zijn met KLM, de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Schiphol om zo veel mogelijk vliegtuigpassagiers op de trein te krijgen. Eerder al toonde zowel KLM als Schiphol zich zeker bereid om over transport per trein te praten, ‘op voorwaarde dat de treinen betrouwbaarder en effi­ciënter worden dan vandaag’.



‘Trein geen succes’

Het idee is niet nieuw: al in 2003 lanceerde Agalev – vandaag Groen – een resolutie om korte vluchten te ontraden. Later werd het debat wel eens hernomen, maar nooit was er een meerderheid voor te vinden.



Brussels Airlines, dat twee keer per dag vliegt op Parijs, wijst op nog een ander argument: de nood aan infrastructuur. ‘Intermodaal vervoer is ook onze zorg, dus zijn wij zeker vóór het vervangen van korte vluchten door treinen’, zegt woordvoerster Wencke Lemmes. ‘Op voorwaarde dat de vervangende hogesnelheidstrein stopt in de luchthaven. Dat is in Zaventem niet het geval (wel in Brussel-Zuid, red.). We hebben zowel in 2005 als in 2011-2012, samen met Thalys toen, een treinverbinding aangeboden. Maar dat was helemaal geen succes. Onze passagiers tussen Parijs en Brussel zijn allemaal mensen die doorreizen naar Afrika, zij hebben dikwijls veel bagage bij en dan is wisselen van vervoer niet ideaal.’