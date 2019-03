Het beeldvormingsbedrijf Barco en het vastgoedbedrijf WDP vervangen Bpost en Engie in de Bel20. Bpost verheelt niet dat het liever in de index was gebleven.

De jaarlijkse revisie van de bedrijven uit de Bel20-beursindex is uitgedraaid op het lozen van twee gevestigde waarden. Bpost en Engie, het Franse moederbedrijf van Engie Electrabel, verdwijnen vanaf 18 maart uit de Belgische sterindex.

De beslissing van het beursbedrijf Euronext komt niet als een volslagen verrassing. Enkele weken geleden bleek uit cijferwerk van beurshuis KBC Securities dat zowel Bpost als Engie een groot risico liep om uit de Bel20 te verdwijnen. En dat tegelijk Barco en WDP de beste kaarten hadden om tot de Bel20 toe te treden.

Exit Engie

Engie verdwijnt na een verstrenging van de regels voor buitenlandse aandelen. Om in aanmerking te komen voor de Bel20 moet ten minste 15 procent van het personeel in ons land aan de slag zijn. Voordien lag de grens op 10 procent. Met bijna 17.000 personeelsleden is Engie Electrabel goed voor iets meer dan 10 procent van het totale werknemersbestand van het Franse energieconcern.

Exit Bpost

Het schrappen van Bpost is een gevolg van de zware terugval van de beurskoers. ‘Voor een bedrijf zoals Bpost is de verwijdering uit de Bel20 nog maar eens een tegenvaller. 2018 was al geen jaar om vrolijk van te worden en de verdwijning uit de Bel20 breit nog een verlengstuk aan de malaise waarin het bedrijf zit’, vindt Wouter Vanderhaeghen, hoofd marktonderzoek bij KBC Securities.

Maar Vanderhaeghen en Stefaan Genoe, hoofdanalist van beurshuis Bank Degroof Petercam, voegen er onmiddellijk aan toe dat de impact van een intrede of vertrek uit de Bel20 een stuk minder groot is dan vroeger. Opname of verwijdering kan tot wat koop- of verkoopdruk leiden. Al was daar nog niet veel van te merken in de koersontwikkeling van de voorbije weken. Bpost ging zelfs lichtjes vooruit, terwijl WDP, dat door KBC Securities naar voren werd geschoven als nieuwkomer, zelfs terugviel. ‘Het effect op de aandelenhandel blijft beperkt, onder meer omdat er niet zoveel fondsen meer zijn die heel strikt de Bel20 volgen’, stelt Genoe. Voor veel bedrijven blijft het lidmaatschap van een sterindex niettemin begerenswaardig, zegt Vanderhaeghen. Omdat je sneller in beeld komt bij internationale investeerders, en deel uitmaken van een nationale sterindex wordt nog altijd beschouwd als een kwaliteitslabel voor een bedrijf.

De woordvoerster van Bpost, Barbara Van Speybroeck, steekt niet weg dat het nationale Belgische postbedrijf liever een Bel20-bedrijf was gebleven. ‘Omdat het een mooi uithangbord is.’ Maar ze ziet de verdwijning uit de Bel20 niet als een waardeoordeel. ‘We staan voor belangrijke uitdagingen in onze sector. Wat voor onzekerheid zorgt bij investeerders. En dat heeft zich gereflecteerd in de beurskoers van Bpost.’ Ter vergelijking: ruim een jaar geleden bedroeg de beurswaarde van het Belgische postbedrijf 5,6 miljard euro, gisteren bij het slot was dat nog 1,7 miljard euro.

Het knipperlicht Barco

Voor nieuwkomer Barco is de opname in de Bel20 ‘goed nieuws’. Carl Vanden Bussche, verantwoordelijk voor investeerdersrelaties, hoopt en verwacht dat grote investeerders meer aandacht gaan schenken aan Barco. ‘De ervaring leert dat het leidt tot meer meetings met institutionele investeerders en een grote interesse voor de roadshows.’ Vanden Bussche verwacht ook dat het de handel in het aandeel zal stimuleren.

Barco heeft overigens een knipperlichtrelatie met de Bel20. Het bedrijf maakte tussen 1991 en 1993 en ook tussen 1996 en 2007 deel uit van de Belgische beursindex.