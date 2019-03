Japanner wint officieuze Nobelprijs voor architectuur

De Japanse architect Arata Isozaki wint dit jaar de Pritzker Prize, de officieuze Nobelprijs voor architectuur.

Hij bouwde een wit museum volgens een kubusvormig raster, maar ook een spectaculair sportstadion dat zich deels onder de grond bevindt, een Art Tower uit titanium en een opblaasbare concertzaal. De architectuur van Arata Isozaki (87) geldt al sinds de jaren 60 als visionair en futuristisch. Als een van de eersten legde hij de link tussen oosterse en westerse architectuur.

Gisteren kreeg hij de Pritzker Prize toegekend, in het spoor van andere Japanse architecten als Shigeru Ban (2014), Toyo Ito (2013) en Sanaa (2010).

De jury onderkent in Isozaki’s oeuvre een voorliefde voor een ‘vloeiende avant-garde’, gebaseerd op een gedegen kennis van de architectuurgeschiedenis en -theorie. Ze leidde tot bouwwerken ‘die elke poging tot categorisering overstijgen’.

Zijn eerste ervaring met architectuur was die van de complete leegte. Isozaki groeide op nabij ­Hiroshima. ‘Een stad van ruïnes’, zei hij daar zelf over. ‘Zonder architectuur, zonder gebouwen, zelfs zonder stad.

Ark Nova

Isozaki begon zijn architectuurpraktijk in 1963, in de stijl van het naoorlogse Japanse modernisme. In zijn thuisland realiseerde hij een reeks openbare gebouwen, met als bekendste het Museum voor Moderne Kunst in Gunma, voltooid in 1974. Maar hij wist ook de tradities van oost en west te verzoenen. Tijdens reizen verdiepte hij zich in de grote Europese voorbeelden. De prestigieuze opdrachten volgden snel. De grootste was die voor het zandsteenkleurige Museum of Contemporary Art in Los Angeles (1981-1986). Voor de Olympische Spelen in Barcelona, in 1992, realiseerde hij het Palau Sant Jordi: een sportcentrum met 17.000 zitjes dat op de Montjuich-heuvel ondergronds gaat.

Zijn jongste stunt was de Ark Nova: een paarse pop-upconcertzaal die Isozaki samen met de Brits-Indiase kunstenaar Anish Kapoor ontwierp. In 2011 reisde ze door de gebieden in Japan die door de tsunami getroffen waren.