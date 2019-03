Gentse Foodsavers redde al 1.000 ton voedseloverschotten van de vuilnisbak

Het project Foodsavers Gent kon op twee jaar tijd duizend ton voedseloverschotten schenken aan mensen in armoede. Dat zijn samen 530.821 maaltijden of voedselpakketten. Dat maakten de Gentse schepenen Rudy Coddens en Tine Heyse bekend.

Begin maart 2017 lanceerde het OCMW Gent in samenwerking met Stad Gent het distributieplatform Foodsavers Gent, waarbij voedseloverschotten uit de Gentse regio worden gerecupereerd en herverdeeld. Het project combineert een klimaatdoelstelling met een sociale tewerkstellingsdoelstelling en armoedebestrijding, zegt het Gentse stadsbestuur.

De Stad Gent en het OCMW Gent realiseerden een verminderde uitstoot van 2.419 ton CO2. In 2017 bereikte de werking bijna 19.000 Gentenaars, en in 2018 verdubbelde dat aantal naar meer dan 38.000 individuen.

‘Foodsavers redt voedseloverschotten en draagt zo bij tot een klimaatneutraler Gent. Tegelijk geeft het mensen in armoede toegang tot kwalitatieve voeding, en biedt het opleiding en werk aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds de start in maart 2017 werden al een 30-tal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Door de ervaring die ze opbouwen als logistiek medewerker, vergroten ze hun kansen op een job in de reguliere economie’, zegt Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat.