Unia pleit voor dialoog na klacht over Aalsterse praalwagen

De twee Joodse organisaties dienden klacht in tegen een Aalsterse carnavalsgroep omwille van een praalwagen met karikaturale poppen van Joden. Unia roept op tot dialoog: ‘Ontmoeting creëert wederzijds begrip.’

Er was de laatste dagen heel wat verontwaardiging ontstaan na verschillende verkleedpartijen. Niet alleen de praalwagen in het Aalsterse carnaval, ook de leerlingen uit een college in Melle die zich verkleden als moslim tijdens de 100 dagen zorgden voor verontwaardiging.

‘De clichés en stereotypen buiten hun context zien, veroorzaakt onbegrip, maar ze kunnen ook mensen kwetsen’, zegt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Het centrum pleit daarom voor dialoog.

‘Carnaval zoals in Aalst draait helemaal om bijtende spot, zelfspot, satire als manieren van maatschappijkritiek’, meldt Unia in een korte persreactie. ‘Daarbij worden stereotypes, clichés, uitvergrotingen en generaliseringen niet geschuwd. Ook 100 dagen draaien om omkeren van rollen en het even niet moeten volgen van de afspraken en normen. Anderzijds zijn stereotypes en generaliseringen kwetsend.’

Unia nodigt de verschillende partijen daarom uit rond de tafel. ‘Een persoonlijke ontmoeting creëert wederzijds begrip en dat is bijzonder waardevol’, klinkt het bij het Gelijkekansencentrum.

De Europese Commissie tilt zwaarder aan de wagen. ‘We hebben de berichten over dit incident ook gezien’, antwoordde de woordvoerder van de Commissie tijdens de dagelijkse persbriefing op een vraag van een journalist van een Joodse nieuwssite. ‘Het is ondenkbaar dat deze beelden paraderen in Europese straten, zeventig jaar na de Holocaust. Het is nu aan de nationale autoriteiten om actie te ondernemen in individuele zaken, op basis van de toepasselijke wet.’