Gevallen autobons Carlos Ghosn komt allicht vrij op borgtocht

Volgens de Japanse publieke omroep NHK mag de voormalige topbestuurder bij Renault en Nissan vanaf dinsdag op borgtocht vrijkomen. Het openbaar ministerie vecht de beslissing aan in hoger beroep.

Na meer dan 3 maanden vast te zitten op verdenking van fraude, mag de voormalige topmanager van de rechter in Tokyo dan toch op borgtocht vrijkomen. Aanvankelijk slaagden zijn juristen er niet in om de rechter te overtuigen waarna Ghosn de Japanse topadvocaat Junichiro Hironaka onder de arm nam. De borgsom bedraagt 1 miljard yen (omgerekend 8 miljoen euro). Aan de borg zijn ook enkele voorwaarden verbonden. Zo staat Ghosns huis onder cameratoezicht en wordt hem ook elk contact met een derde ontzegd. Tenslotte is hij verplicht op Japans grondgebied te blijven. Het openbaar ministerie gaat in beroep tegen de beslissing.

Ghosn wordt beschuldigd van belastingfraude die hij als baas van Nissan zou hebben gepleegd. Het gaat over een bedrag van 38 miljoen euro aan inkomsten die hij niet zou hebben aangegeven. Met de fraudeclaim hangt er een gevangenisstraf van tien jaar boven zijn hoofd.

Zelf gelooft Ghosn dat er kwaad opzet in het spel is en dat de beschuldigingen aan zijn adres vals zijn. Ook zijn advocaat liet al uitschijnen dat er hogere machten aan de touwtjes trokken. Zonder concreet bewijsmateriaal wees die naar de Franse en Japanse overheid.

Redder

Aanvankelijk droegen de Japanners Ghosn nochtans op handen en voeten. Als topman bij Nissan wist hij het bedrijf op de rand van faillissement te redden. Het was ook zijn idee geweest om met samen met Renault en Mitsubishi Motors een alliantie te vormen.

Maar na zijn arrestatie op 19 november vorig jaar ging het snel bergaf voor Ghosn. Nissan zette hem aan de deur waarna dezelfde beslissing volgde bij Mitsubishi. Ook Renault zette hem uiteindelijk op straat nadat de Franse minister van financiën, Bruno la Maire, aanstuurde een vervanger voor Ghosn te zoeken. Bij die beslissing heeft de Franse overheid alle belang bij. Met 15 procent is ze de grootste aandeelhouder van Renault.

Ingewikkeld

Door de alliantie tussen Nissan en Renault zijn beide merken steeds meer van elkaar afhankelijk geworden. Door de handen in elkaar te slaan, was de tandem in staat ruim 10 miljoen auto’s per jaar af te leveren. Het samenwerkingsverband maakt de situatie des te complexer. ‘Renault is de bovenliggende partij, die bezit 43 procent van Nissan en is daar min of meer de baas. Daar staat tegenover dat Nissan inmiddels groter en winstgevender is dan Renault’ zegt auto-industrie kenner Wim Oude Weernink aan de krant Trouw.

Het probleem bij de autobouwers lijkt dus nog niet voor het eerst van de baan. Daarboven is de berechting van Ghosn ook niet iets voor morgen. Volgens Hironaka zal het proces waarschijnlijk pas tegen de zomer van start gaan. Bovenop de Ghosn-affaire moest Nissan dinsdag ook nog een tegenslag op de Japanse effectenbeurs verwerken. De autofabrikant leed namelijk een verlies van 2,3 procent. Die daling was weliswaar niet te wijten aan Ghosn maar aan een verlaagde groeiprognose van de Chinese economie.